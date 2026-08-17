अमृतसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, न्याय न मिलने से खफा दंपती ने पेट्रोल डाल दी जान देने की कोशिश, पुलिस ने बचाया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में जायदाद विवाद से परेशान एक परिवार ने सोमवार शाम भंडारी पुल पर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस और राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और परिवार को ऐसा कदम उठाने से रोक लिया। पुलिस ने परिवार से पेट्रोल की बोतल अपने कब्जे में लेकर उन्हें समझाया और घर भेज दिया।

परिवार के मुखिया हरि राम ने आरोप लगाया कि उनका अपने रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से जायदाद को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि थाना बी डिवीजन के अधीन कोट बाबा दीप सिंह की गली छज्जू मिश्र में उनकी दुकान है। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हैं।

हरि राम के अनुसार उन्होंने वर्ष 2009 में अपने ही परिवार से यह दुकान खरीदी थी। उनका दावा है कि दुकान की रजिस्ट्री आज भी उनके नाम पर है। आरोप है कि उनके रिश्तेदार रमेश कुमार, दिनेश कुमार और बंटी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है।