पंजाब के शिक्षकों के लिए डिजिटल पहल, 'द टीचर एप' लॉन्च; अब मोबाइल पर ही मिलेंगे पाठ योजना और AI टूल्स

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को डिजिटल मंच से जोड़ने की तैयारी है। भारती एयरटेल फाउंडेशन की ओर से विकसित ‘द टीचर एप’ के माध्यम से शिक्षकों को मोबाइल पर ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ योजनाएं, मूल्यांकन, शिक्षण-अधिगम सामग्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरण उपलब्ध होंगे।

मोगा में 18 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एप की सुविधाओं और इस्तेमाल की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद शिक्षक एप के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार सीखने और प्रशिक्षण से जुड़ सकेंगे।



यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला शिक्षा कार्यालय, मोगा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मोगा के जीटी रोड स्थित बुघीपुरा चौक के पास किंगडम होटल में होने वाले कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारियों के अलावा डीआरसी, बीआरसी, बीएनओ, सीएचटी, एचटी और अन्य संबंधित अधिकारी व आमंत्रित प्रतिभागी शामिल होंगे।

एप में एआई आधारित शिक्षण उपकरण भी उपलब्ध होंगे। इनके माध्यम से शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से जुड़ी शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा वेबिनार और अन्य प्रशिक्षण सामग्री भी एप पर उपलब्ध रहेगी। अपनी सीखने की प्रगति भी देख सकेंगे शिक्षक एप में ‘टीचर लर्निंग ट्रैजेक्टरी’ की सुविधा भी होगी। इसके माध्यम से शिक्षक अपने व्यावसायिक विकास से जुड़ी सीखने की यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। लगातार प्रशिक्षण और नई शिक्षण तकनीकों से जुड़ने के लिए यह डिजिटल मंच उपयोगी होगा।

मोगा में होगा प्रदर्शन सत्र 18 अगस्त को सुबह 11:15 बजे से कार्यक्रम में एप के संबंध में जानकारी दी जाएगी। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक विशेष प्रदर्शन सत्र होगा। इसमें एप की सुविधाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, लर्निंग रिसोर्स, पाठ्यक्रम, वेबिनार, एआई टूल्स और शिक्षण सामग्री की जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों के सवालों के जवाब के लिए प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे अन्य शिक्षक भी इसकी जानकारी ले सकेंगे।