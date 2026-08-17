तरनतारन के पहुविंड गोलीकांड में नया मोड़, दोनों मृतकों को पुलिस ने किया नामजद; प्रदर्शन से पहले क्रॉस केस दर्ज

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। डेढ़ किल्ला जमीन को लेकर तरनतारन के गांव पहुविंड में 15 अगस्त को हुई गोलीबारी के मामले में नया मोड़ आ गया है। गोलीबारी में जान गंवाने वाले शिअद समर्थक निर्मल सिंह के बेटे रणदीप सिंह राणा के बयानों पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। खास बात यह है कि इस मामले में गोलीबारी में मारे गए आप समर्थक सुखराज सिंह राजू को भी नामजद किया गया है।

इससे पहले दर्ज प्राथमिकी में निर्मल सिंह को भी नामजद किया गया था। मामले को लेकर सोमवार को निर्मल सिंह के शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी थी। पुलिस ने इससे पहले ही रणदीप सिंह राणा के बयान दर्ज कर क्रॉस केस दर्ज कर लिया।

थाना भिखीविंड में दर्ज एफआईआर में सुखराज सिंह राजू, उनकी पत्नी राजविंदर कौर, बेटे हरनूर सिंह के अलावा जुगराज सिंह जग्गा, परनिंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, धीरजपाल सिंह, सुखपाल सिंह और दिलबाग सिंह समेत छह अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है।

पुलिस का कहना है कि चालान पेश करते समय दोनों मृतकों के मृत्यु प्रमाणपत्र भी रिकॉर्ड में लगाए जाएंगे। प्राथमिकी में नामजद सभी लोगों की भूमिका की जांच होगी और जिनकी संलिप्तता सामने आएगी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।