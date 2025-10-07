पटियाला के राजपुरा में तेज बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, मंडियों में भीगी धान की फसल

पटियाला के राजपुरा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मंडियों में रखी धान की फसल भीग गई जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को फसल के खराब होने का डर है और कटाई का काम भी प्रभावित हुआ है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि मंडियों में प्रबंध पूरे हैं और किसानों के नुकसान को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

संवाद सूत्र, राजपुरा\पटियाला। राजपुरा में सोमवार को कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ वर्षा से मंडियों में पहुंची धान की फसल भीग गई। वर्षा के कारण धान की कटाई पर भी इसका असर पड़ा है। किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर आंधी के साथ वर्षा होती है तो उनकी पकी हुई धान की फसल खेतों में बिछ सकती है जिससे फसल खराब होने का भी डर है।

गांव नेपरां के किसान मलकीत सिंह व गारदीनगर के किसान अमरजीत सिंह ने तगा कि इस बार किसानों पर कुदरत की मार बहुत ज्यादा पड़ी है। लगातार हो रही वर्षा ने पूरे पंजाब को आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। पिछले एक महीने से वर्षा के चलते जहां नहरों का पानी खेतों में घुसा है वहीं रही-सही कसर इस समय पड़ रही वर्षा ने निकाल कर रख दी है। इससे किसान बेहद परेशान हैं