Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला के राजपुरा में तेज बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, मंडियों में भीगी धान की फसल

    By Deepak Modgil Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:44 PM (IST)

    पटियाला के राजपुरा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मंडियों में रखी धान की फसल भीग गई जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को फसल के खराब होने का डर है और कटाई का काम भी प्रभावित हुआ है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि मंडियों में प्रबंध पूरे हैं और किसानों के नुकसान को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजपुरा में वर्षा से भीगी धान की फसल, किसान परेशान (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, राजपुरा\पटियाला। राजपुरा में सोमवार को कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ वर्षा से मंडियों में पहुंची धान की फसल भीग गई। वर्षा के कारण धान की कटाई पर भी इसका असर पड़ा है। किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर आंधी के साथ वर्षा होती है तो उनकी पकी हुई धान की फसल खेतों में बिछ सकती है जिससे फसल खराब होने का भी डर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव नेपरां के किसान मलकीत सिंह व गारदीनगर के किसान अमरजीत सिंह ने तगा कि इस बार किसानों पर कुदरत की मार बहुत ज्यादा पड़ी है। लगातार हो रही वर्षा ने पूरे पंजाब को आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। पिछले एक महीने से वर्षा के चलते जहां नहरों का पानी खेतों में घुसा है वहीं रही-सही कसर इस समय पड़ रही वर्षा ने निकाल कर रख दी है। इससे किसान बेहद परेशान हैं

    मार्केट कमेटी चेयरमैन दीपक सूद ने कहा कि मंडियों में आने वाली फसल के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। मंडी में न तो बारदाने की कमी है और न ही तिरपालों की लेकिन लगातार हो रही वर्षा ने किसानों के साथ आढ़तियों को भी चिंता में डाल रखा है क्योंकि वर्षा के बाद धान में नमी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। किसानों का नुक्सान न हो, इसके लिए उच्चाधिकारियों से बातचीत चल रही है।