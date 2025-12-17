चार डेडलाइन बीतने के बाद भी पटियाला रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण अधूरा, अगस्त 2023 में घोषित की थी परियोजना

जागरण संवाददाता, पटियाला। केंद्र सरकार की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पटियाला रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लेस करने की परियोजना का काम अब तक पूरा नहीं किया गया है। इस प्रोजेक्ट की चार बार डेडलाइन बीत चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्य की लेटलतीफी के कारण रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2023 में घोषित इस परियोजना को अप्रैल 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2025 तक भी काम करीब 90 प्रतिशत हुआ है।अधिकारियों का दावा है कि 10 प्रतिशत बचा निर्माण कार्य जनवरी 2026 तक मुकम्मल करके लोकार्पण कर दिया जाएगा।

अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटियाला रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करने का शिलान्यास किया था। इस परियोजना पर कुल 47.51 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, जिसके तहत यात्रियों को स्टेशन पर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी हैं।

अधिकारियों के अनुसार अब तक स्टेशन पर नया प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। इसके साथ ही वीआइपी और एग्जीक्यूटिव लाउंज, नया फ्लोर और आधुनिक फर्नीचर, माडर्न टायलेट व बाथरूम तथा 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज भी तैयार हो चुका है। वेटिंग एरिया को अपग्रेड किया गया है, जिसे एयर कंडीशंड किया जा रहा है।

अभी ये काम है लंबित वहीं स्टेशन के आधुनिकीकरण से जुड़े कुछ अहम काम अभी भी लंबित हैं। इनमें स्टेशन के लिए दूसरी एंट्री का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया में ग्रेनाइट लगाने का कार्य और लाइटिंग का काम मुख्य तौर पर शामिल है।

अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार की ओर से काम की धीमी रफ्तार और लेबर की कमी के कारण प्रोजेक्ट तय समय में मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन अब युद्धस्तर पर काम कराया जा रहा है ताकि इसे जल्द पूरा किया जा सके।

यात्रियों को ये मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं आधुनिकीकरण के तहत स्टेशन पर एडवांस लाइटिंग, पार्किंग, फूड कोर्ट, स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट, पार्सल सेवा, विश्राम गृह, रिजर्वेशन काउंटर की रेनोवेशन दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, आगमन व प्रस्थान क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है।

नई इमारत में एक अतिरिक्त बुकिंग काउंटर भी बनाया गया है, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वीआइपी और एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा उपलब्ध होगी। वीआईपी लाउंज केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव लाउंज यात्रियों और अधिकारियों के लिए रहेगा। स्टेशन पर रूफ आन प्लाजा और कैंटीन की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं प्लेटफार्म शेल्टर को करीब 100 फीट तक बढ़ाया गया है।