डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 50 करोड़ ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पंजाब पुलिस ने 10 लोग किए गिरफ्तार

जागरण संवादताता, पटियाला। लोगों को कंपनियों में निवेश कर लाभ कमाने और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 50 करोड़ से अधिक ऐंठने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम थाना की टीम ने गिरोह का दस लोगों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गिरफ्तार किया है। इनमें से सात आरोपित जहां जेल भेजे जा चुके हैं, वहीं तीन आरोपितों से पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ में जुटी है। इस गिरोह से 18 फोन, एक लैपटॉप, 80 बैंक खाते, 14 एटीएम कार्ड व 25 बैंक चेक बुक बरामद की जा चुकी हैं।

दस आरोपी किए गिरफ्तार एसपी आशवंत सिंह धालीवाल ने बताया कि साइबर क्राइम थाना प्रभारी तरनदीप कौर व उनकी टीम ने इन दस आरोपितों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा की साइबर क्राइम टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य फर्जी कंपनियां बनाकर उनके चालू और बचत बैंक खाते खोलते थे। इसके बाद देश भर से आम लोगों को इन कंपनियों में निवेश करके मुनाफा कमाने का भ्रम देकर और बुजुर्गों को डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर उनसे पैसे अपने बैंक खातों में स्थानांतरित करते थे।

इसके बाद इस पैसे को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर निकलवा लेते थे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में इनके 70-80 बैंक खातों की जानकारी मिली है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपित वाट्सएप के माध्यम से विदेशी नंबरों से भारतीय नागरिकों को कॉल करते थे और उन्हें लाभ कमाने के बहाने पैसे निवेश करवाते थे या नकली पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्गों को डिजिटल रूप से गिरफ्तार करके अपने संबंधित खातों में पैसे जमा करवाते थे।

150 से अधिक साइबर अपराध के मामले आए सामने देश भर में इस गिरोह के खिलाफ 150 से अधिक साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। गिरोह के विदेश से नेटवर्क होने के सुराग मिले हैं। यह आरोपित गिरफ्तार किए उत्तर प्रदेश के जिला फरोजाबाद के गांव शामभूनगर शिकोहाबाद निवासी रूपिंदर सिंह, लखनऊ के इंद्र नगर निवासी प्रियांशु जायसवाल।