पटियाला में नशा तस्करी, महिला सहित छह गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों से नशा तस्करी के मामले में एक महिला सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। बनूड़ थाना पुलिस ने बिक्रम सिंह निवासी बेबी माडल स्कूल बनूड़ को फतेहपुर गढ़ी के नजदीक चार ग्राम हेरोइन सहित, घग्गा थाना पुलिस ने गुरमीत कौर निवासी गांव डरौली को शराब की 11 बोतलों सहित पकड़ा है।

वहीं पातड़ां ताना पुलिस ने करिशन कुमार व उसके साथी सुरजीत राम निवासी तुग्गो पत्ती शुतराणा को भुक्की सहित काबू किया है। एसआई जसपाल सिंह के अनुसार वह शुतराणा बस अड्डे पर तैनात थे, इस दौरान सूचना मिली कि आरोपित बाहरी राज्य से भुगक्की लागकर पंजाब में बेचते हैं।

यह आरोपित मध्य परदश से भुक्की लाने के बाद जम्मू कटड़ा हाईवे पर पुल के नीचे ग्राहकों के इंतजार में है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपितों को काबू कर इनके पास से 25 किलो भुक्की बरामद की है। इसके अलावा सदर पटियाला पुलिस ने पांच किलो गांडा सहित दो लोगों को काबू किया है।