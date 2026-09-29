पटियाला में पूर्व फौजी हथियार तस्करी में गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से खरीद आगे करता था सप्लाई; 7 पिस्तौल बरामद

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पटियाला सीआइए स्टाफ ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों की तस्करी करने वाले एक बर्खास्त पूर्व फौजी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

पकड़ा गया आरोपी सेना से बर्खास्त किया जा चुका है और उसके खिलाफ पहले से ही हत्या, हत्या के प्रयास व जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में करीब दस आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप मच गया है।