पटियाला के थाने में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार शख्स ने की आत्महत्या, फ्लश की पाइप से लटक दी जान
पटियाला के नाभा कोतवाली के बाथरूम में नशा बरामदगी मामले के आरोपी लक्ष्मन उर्फ लाडी ने फ्लश की पाइप से ...और पढ़ें
HighLights
पटियाला के नाभा थाने में आरोपी ने की आत्महत्या।
नशा बरामदगी मामले में पुलिस हिरासत में था लक्ष्मन उर्फ लाडी।
घटना के बाद न्यायिक और विभागीय जांच के आदेश दिए गए।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के नाभा कोतवाली परिसर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। नशा बरामदगी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए एक आरोपी ने थाने के बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। मृतक आरोपी की पहचान लक्ष्मन उर्फ लाडी के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात मंगलवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आरोपी को नशा बरामदगी के सिलसिले में पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रखा गया था। मंगलवार सुबह उसने सुरक्षाकर्मियों से शौचालय जाने की अनुमति मांगी। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला, तो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को संदेह हुआ।
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नाभा कोतवाली में एसपी पटियाला राजेश छिब्बड़ मामले की जानकारी देते हुए।
पाइप से लटका था शव
शंका होने पर जब पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर झांककर देखा तो आरोपी फ्लश के पाइप से लटक रहा था। उसे तुरंत नीचे उतारकर आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
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न्यायिक जांच शुरू
पुलिस हिरासत के भीतर हुई इस अप्रत्याशित घटना के बाद पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, इसकी न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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