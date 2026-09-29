पटियाला के थाने में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार शख्स ने की आत्महत्या, फ्लश की पाइप से लटक दी जान

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के नाभा कोतवाली परिसर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। नशा बरामदगी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए एक आरोपी ने थाने के बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। मृतक आरोपी की पहचान लक्ष्मन उर्फ लाडी के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात मंगलवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आरोपी को नशा बरामदगी के सिलसिले में पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रखा गया था। मंगलवार सुबह उसने सुरक्षाकर्मियों से शौचालय जाने की अनुमति मांगी। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला, तो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को संदेह हुआ।