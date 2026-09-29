'जागो पंजाब के नेताओं, आपके घर में चोर घुस आए हैं', सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जे के आरोप पर भड़के सुनील जाखड़

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब के सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग को लेकर निशाना साधा है।

जाखड़ ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से लोगों को पंजाब में लेकर आई और उन्हें पंजाब के मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करवाया गया। उन्होंने पंजाब के राजनीतिक नेताओं से इस मामले पर आवाज उठाने और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाने को कहा।

पंजाब के नेताओं को अब जागना होगा जाखड़ ने कहा कि पंजाब के राजनीतिक दलों और नेताओं को अब जागना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकारी बंगलों का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं और उन्हें ये आवास किस आधार पर उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं या बाहर से लाए गए लोगों के लिए नहीं हैं। इनका आवंटन निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। पंजाब के अधिकारों और सरकारी संपत्तियों से जुड़ा है सवाल जाखड़ ने कहा कि यह केवल सरकारी बंगलों का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब के अधिकारों और सरकारी संपत्तियों से जुड़ा सवाल है। उन्होंने पंजाब के नेताओं को चेताते हुए कहा कि यदि आज इस तरह के मामलों पर आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि जब ये लोग मंचों पर चढ़कर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, तब भी सवाल उठाया जाएगा कि उन्हें पंजाब में किस आधार पर लाया गया और सरकारी सुविधाएं किस नियम के तहत दी गईं। जाखड़ ने कहा, "जागो पंजाब के राजनेताओं, आपके घर में चोर घुस आए हैं।"

भाजपा नेता ने बताया किन लोगों को मिले आवास भाजपा नेता ने मांग की कि सरकारी बंगलों के आवंटन और उनके इस्तेमाल का पूरा रिकार्ड सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन लोगों को कौन से सरकारी आवास आवंटित किए गए और इसके लिए क्या नियम अपनाए गए।