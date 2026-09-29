Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

LPU हिंसा पर पंजाब के पूर्व CM चन्नी का सांसद अशोक मित्तल पर तंज, कहा- BJP में शामिल होते ही बिगड़ी कानून-व्यवस्था

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 29 Sep 2026 02:53 PM (IST)

पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि LPU में हुए विरोध-प्रदर्शन राजनीतिक कारणों से प्रेरित थे।

LPU विरोध-प्रदर्शन राजनीतिक साजिश, चन्नी ने साधा निशाना।

LPU विरोध-प्रदर्शन राजनीतिक साजिश, चन्नी ने साधा निशाना।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद हुई घटनाएं राजनीतिक कारणों से प्रेरित थीं। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी को तब निशाना बनाया गया जब इसके मालिक अशोक मित्तल BJP में शामिल हो गए।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाब के पूर्व सीएम ने यूनिवर्सिटी में हुई घटनाओं से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए और विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और छात्रों के साथ किए गए व्यवहार पर चिंता जताई।

चन्नी ने कहा, 'बाहरी लोग वहां गए और गुंडागर्दी की। इस गुंडागर्दी को खुद पुलिस का समर्थन हासिल था। LPU के संस्थापक अशोक मित्तल BJP में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की है।'

चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग बाद में कैंपस में घुसे और गुंडागर्दी की। उन्होंने कहा, 'उसके बाद क्या हुआ, बाहर से लोग आए और वहां गुंडागर्दी की।' चन्नी ने इन घटनाओं के दौरान यूनिवर्सिटी को हुए कथित वित्तीय नुकसान पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा, 'खबरों के मुताबिक, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाएं राजनीतिक कारणों से प्रेरित थीं, और दावा किया कि यूनिवर्सिटी को तब निशाना बनाया गया जब इसके मालिक अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के लिए जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की बुरी तरह पिटाई की गई; इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने छात्रों की इतनी बेरहमी से पिटाई की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और स्थिति को समय रहते क्यों नहीं संभाला गया?'

यह भी पढ़ें- LPU हिंसा के पीछे किसकी साजिश? DSP मेजर सिंह के वीडियो में खुलासा; पंजाब पुलिस ने बताया फर्जी

यह भी पढ़ें- LPU हिंसा में बाहरी गुंडों का हाथ? कैंपस में संदिग्ध जिप्सी का VIDEO वायरल; SIT करेगी जांच