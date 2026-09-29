LPU हिंसा पर पंजाब के पूर्व CM चन्नी का सांसद अशोक मित्तल पर तंज, कहा- BJP में शामिल होते ही बिगड़ी कानून-व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद हुई घटनाएं राजनीतिक कारणों से प्रेरित थीं। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी को तब निशाना बनाया गया जब इसके मालिक अशोक मित्तल BJP में शामिल हो गए।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाब के पूर्व सीएम ने यूनिवर्सिटी में हुई घटनाओं से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए और विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और छात्रों के साथ किए गए व्यवहार पर चिंता जताई। चन्नी ने कहा, 'बाहरी लोग वहां गए और गुंडागर्दी की। इस गुंडागर्दी को खुद पुलिस का समर्थन हासिल था। LPU के संस्थापक अशोक मित्तल BJP में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की है।'

चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग बाद में कैंपस में घुसे और गुंडागर्दी की। उन्होंने कहा, 'उसके बाद क्या हुआ, बाहर से लोग आए और वहां गुंडागर्दी की।' चन्नी ने इन घटनाओं के दौरान यूनिवर्सिटी को हुए कथित वित्तीय नुकसान पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा, 'खबरों के मुताबिक, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाएं राजनीतिक कारणों से प्रेरित थीं, और दावा किया कि यूनिवर्सिटी को तब निशाना बनाया गया जब इसके मालिक अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।