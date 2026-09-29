युवा वोटर बदलाव को तैयार, पंजाब चुनाव में नशा है मुद्दा; प्रदेश प्रधान ने बताया यूथ कांग्रेस का मास्टर प्लान

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने युवाओं को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। पंजाब यूथ कांग्रेस के नए प्रधान शुभम शर्मा चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में चुनावी तैयारियों, युवा वोटरों की भूमिका, नशे के मुद्दे, रोजगार और शिक्षा, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्टी के आंदोलन और राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर खुलकर अपनी बात रखी:

सवाल: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी किस स्तर पर है? शुभम शर्मा: कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। संगठन के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और युवाओं को बड़ी भूमिका देने पर जोर है। हमारा लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। युवा कांग्रेस इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

सवाल: पंजाब में इस समय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप किसे मानते हैं? शुभम शर्मा: नशा पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर शिक्षा भी बड़े मुद्दे हैं। पंजाब का युवा अपने राज्य में अवसर चाहता है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएगी।

सवाल: पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ समय से गुटबाजी की चर्चा लगातार होती रही है। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा?्र शुभम शर्मा: पंजाब कांग्रेस में सभी नेता एकजुट हैं। अलग-अलग नेताओं की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन चुनाव के समय कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी। हमारा लक्ष्य पंजाब के लोगों के मुद्दों को उठाना और पार्टी को मजबूत करना है। सभी वरिष्ठ नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

सवाल: क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में है? शुभम शर्मा: बिल्कुल। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। जनता के बीच जाकर लोगों के मुद्दे समझे जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब के लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी।

सवाल: राहुल गांधी के पंजाब दौरे में देरी हो रही है। उनका दौरा कब तक संभव है? शुभम शर्मा: हमें पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में राहुल गांधी पंजाब पहुंचेंगे। वह पंजाब के लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा आएगी। सवाल: आपने हाल ही में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट से दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? शुभम शर्मा: सचिन पायलट के साथ बैठक में पंजाब कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के साथ-साथ पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने और युवाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई। पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है।