पटियाला जेल में राजोआणा से मिले जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, बोले- 'सिखों ने कभी नहीं मांगी जान बख्शी की भीख'

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी टेक सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने केंद्रीय जेल पटियाला पहुंचकर सजा-ए-मौत का सामना कर रहे भाई बलवंत सिंह राजोआणा से विशेष मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजोआणा की सेहत और उनके मौजूदा हालातों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की।

मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने स्पष्ट किया कि सिख इतिहास में सिखों ने कभी भी हकीमों के आगे जान बख्शी के लिए घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि शहादत का मार्ग चुना है। भाई बलवंत सिंह राजोआणा भी इसी गौरवशाली सिख परंपरा पर कड़ाई से पहरा दे रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें किसी से दया की भीख नहीं चाहिए।

पिछले छह साल बीत जाने और सर्वोच्च न्यायालय में 41 तारीखें पड़ने के बावजूद अंतिम फैसला न लेना अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि बीते 32 वर्षों से नजरबंद राजोआणा के मामले में बिना किसी देरी के तुरंत न्यायसंगत निर्णय लिया जाना चाहिए।