संगरूर में महाराजा रणजीत सिंह के ननिहाल गांव में वारदात, गुरुद्वारे में सेवादार पर चली गोलियां, पटियाला रेफर

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीक महाराजा रणजीत सिंह ननिहाल गांव बडरुखां में गत आधी रात कार सवार करीब चार अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारा साहिब यादगार शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में दीवार फांदकर दाखिल हो गए। हमलावरों ने वहां सो रहे एक सेवादार को दबोचने का प्रयास किया। आवास सुनकर जब दूसरा सेवादार कमरे से बाहर आया तो हमलावरों ने उसे गोली मार दी।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ गुरुद्वारा साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। गांव के सरपंच रणदीप सिंह, कमेटी सदस्य मेजर सिंह व समूची पंचायत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।