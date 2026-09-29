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संगरूर में महाराजा रणजीत सिंह के ननिहाल गांव में वारदात, गुरुद्वारे में सेवादार पर चली गोलियां, पटियाला रेफर

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 01:00 PM (IST)

संगरूर के पास महाराजा रणजीत सिंह के ननिहाल गांव के गुरुद्वारा साहिब में आधी रात घुसे चार हथियारबंद बदमाशों ने सेवादार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना का सीसीटीवी, जिसमें आरोपी हमलावर सेवादार को दबोच रहे हैं।

घटना का सीसीटीवी, जिसमें आरोपी हमलावर सेवादार को दबोच रहे हैं।

HighLights

  1. बडरुखां गुरुद्वारे में चार अज्ञात हमलावरों ने की घुसपैठ।

  2. सेवादार जसवंत सिंह को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीक महाराजा रणजीत सिंह ननिहाल गांव बडरुखां में गत आधी रात कार सवार करीब चार अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारा साहिब यादगार शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में दीवार फांदकर दाखिल हो गए। हमलावरों ने वहां सो रहे एक सेवादार को दबोचने का प्रयास किया। आवास सुनकर जब दूसरा सेवादार कमरे से बाहर आया तो हमलावरों ने उसे गोली मार दी।

गोली लगने से सेवादार (लांगरी) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल संगरूर से प्राथमिक उपचार के बाद पटियाला रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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घटनास्थल पर पुलिस जांच करते हुए।

रात 1.30 बजे कार में सवार होकर पहुंचे युवक

जानकारी अनुसार घटना रात करीब 1:30 बजे की है। कार सवार चार अज्ञात व्यक्ति गांव के बीच स्थित गुरुद्वारा साहिब में दीवार फांदकर दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने लंगर हाल के बरामदे में सो रहे सेवादार अजीब सिंह को दबोच लिया और कपड़े से उसका मुंह बंद कर उसे काबू करने का प्रयास किया।
इस दौरान शोर होने पर अंदर कमरे में सो रहा सेवादार जसवंत सिंह बाहर आया। आरोप है कि हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से जसवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचने पर हमलावर मौके से फरार हो गए।

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गांववासियों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद गुरुद्वारा साहिब से अनाउंसमेंट कर गांववासियों को सूचना दी गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुद्वारा साहिब पहुंचे व घायल जसवंत सिंह को सिविल अस्पताल संगरूर पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटियाला रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी बडरुखां के प्रभारी, थाना लोंगोवाल के एसएचओ व डीएसपी सुनाम मौके पर पहुंचे।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ गुरुद्वारा साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। गांव के सरपंच रणदीप सिंह, कमेटी सदस्य मेजर सिंह व समूची पंचायत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

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