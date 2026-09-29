लुधियाना में कारोबारी को अलमारी का लॉक ठीक कराना पड़ा भारी, कारीगर झटके में 1.20 करोड़ के गहने कर गया साफ

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के पॉश इलाके में टिफिन सप्लाई का कारोबार करने वाले एक नामी कारोबारी के घर चोरी की वारदात सामने आई है। घर की अलमारी का ताला ठीक करने आए एक संदिग्ध कारीगर पर करीब 80 तोले सोने के बेशकीमती जेवर साफ करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित कारोबारी के घर की एक मुख्य अलमारी का लॉक कुछ समय से खराब चल रहा था। ताला ठीक करवाने के मकसद से परिवार के सदस्यों ने गली से गुजर रहे एक अज्ञात कारीगर को आवाज देकर घर के अंदर बुला लिया। कारीगर ने अलमारी के पास जाकर कुछ ही देर में लॉक को ठीक करने का नाटक किया और अपना काम पूरा बताकर वहां से खुशी-खुशी चला गया।