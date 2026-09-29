पंजाब में किसानों पर महंगाई की मार, पोटाश खाद 800 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई, कंपनियों ने फिर बढ़ा दिए दाम

जागरण संवाददाता, बठिंडा। खाद कंपनियों की ओर से किसानों को एक और आर्थिक झटका देते हुए पोटाश खाद की कीमत में 800 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे 50 किलोग्राम पोटाश खाद के एक बैग की कीमत सितंबर 2025 में 1800 रुपये से बढ़कर अब 2200 रुपये हो गई है। इससे पहले करीब एक माह पूर्व एनपीके खाद के दाम में भी 1100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी।

खाद की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर किसान संगठनों ने चिंता जताई है। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल टिकैत ने पोटाश खाद के दाम में की गई बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की है। यूनियन के प्रदेश महासचिव सरूप सिंह रामां ने खाद की बढ़ी कीमतों संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि करीब एक माह पहले खाद कंपनियों ने एनपीके खाद के ग्रेड 12:32:16 की कीमत में 1100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी।

अब पोटाश खाद की कीमत में भी 800 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया गया है। सरूप सिंह रामां के अनुसार, पोटाश खाद का 50 किलोग्राम का बैग सितंबर 2025 में 1800 रुपये में उपलब्ध था, जबकि अब इसकी कीमत बढ़ाकर 2200 रुपये प्रति बैग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब किसान पहले से ही कृषि लागत बढ़ने के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।