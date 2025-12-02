पंजाब में बाढ़ राहत के लिए भगवंत मान सरकार के प्रभावी कदम, किसानों को रिकार्ड मुआवजा

डिजिटल टीम, चडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने इस साल आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित किसानों और आम लोगों के लिए राहत का सबसे बड़ा पैकेज लागू किया है। सरकार ने ‘जिसका खेत, उसदी रेत’ योजना के तहत किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने के लिए 7,200 प्रति एकड़ की सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने फसल नुकसान के मुआवजे में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। अब 26 से 33 प्रतिशत फसल नुकसान के लिए मुआवजा 10,000 प्रति एकड़, 33 से 75 प्रतिशत नुकसान पर 10,000 प्रति एकड़ और 75 से 100 प्रतिशत नुकसान पर 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। इनमें राज्य सरकार का योगदान 14,900 प्रति एकड़ है जो देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है।

घर क्षति के मामलों में भी मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए अब 1.20 लाख, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 35,100 तक की सहायता दी जाएगी, जो पहले मात्र 6,500 थी। वहीं, जिन किसानों की जमीन बाढ़ में नदी में बह गई, उन्हें 47,500 प्रति हेक्टेयर (18,800 प्रति एकड़) का मुआवजा मिलेगा।