दिल्ली में एक मंच पर होंगे पंजाब कांग्रेस के दिग्गज, सचिन पायलट की मौजूदगी में 2027 चुनाव की रणनीति पर आज मंथन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच मंगलवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक कई मायनों में अहम होगी। जानकारी अनुसार सुबह दस बजे से इंदिरा भवन में होने वाली इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आ सकते हैं।

खास बात यह है कि पंजाब के नए प्रभारी एवं एआइसीसी महासचिव सचिन पायलट पहली बार पंजाब प्रभारी के तौर पर इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विजय इंदर सिंगला जैसे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी पर नजर रहेगी।

2027 के चुनाव को देखते हुए पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न गुटों को साथ लेकर संगठन को मजबूत करना और चुनावी अभियान की दिशा तय करना है। कांग्रेस के सामने अभी भी चन्नी और वड़िंग ग्रुप के बीच खिंचतान और गुटबाजी को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

संगठनात्मक एकजुटता की दिशा में कदम टिकट वितरण से पहले संगठन में सक्रियता बढ़ाने, नए चेहरों को आगे लाने और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने जैसे मुद्दे भी चर्चा हो सकती है। पंजाब प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट अब तक प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर चुके हैं। वड़िंग, चन्नी, रंधावा और बाजवा समेत नेताओं से मिले फीडबैक के बाद दिल्ली की बैठक में पंजाब की राजनीतिक स्थिति को लेकर उनकी भूमिका अहम रहेगी।