हाईवे जाम, लाठीचार्ज और आगजनी... रेप की अफवाह से कैसे भड़की हिंसा? LPU बवाल की शुरुआत से अब तक की पूरी टाइमलाइन
पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की अफवाह पर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें लाठीचार्ज, आगजनी और हाईवे जाम हुआ।
HighLights
एलपीयू में छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की अफवाह पर प्रदर्शन।
छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ, लाठीचार्ज और आगजनी हुई।
पुलिस ने स्थिति संभाली, 10 दिन की छुट्टी घोषित, जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 27 सिंतबर (रविवार) की रात छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। लाठीचार्ज के बाद गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में है। यूनिवर्सिटी में 10 दिनों का छु्ट्टी घोषित की गई है। छात्रों को कैंपस से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी गठित कर दी है। वहीं, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को पुलिस ने फेक बताया है। फिलहाल जांच जारी है।
LPU हिंसा: शुरुआत से अबतक जानिए पूरी टाइमलाइन...
कब क्या हुआ?
रात करीब 01:45 बजे: सोशल मीडिया की सूचना पर जुटे छात्र
सोशल मीडिया पर एक छात्रा से दुष्कर्म से संबंधित सूचना फैलने के बाद छात्र एकत्र हुए। एलपीयू के परिसर में छात्रों के जुटने और सड़क पर प्रदर्शन की सूचना पुलिस को मिली। कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा के मुताबिक पुलिस को करीब 1:45 बजे स्थिति की जानकारी मिली।
यह भी पढ़ें- LPU Protest: सुनील जाखड़ ने की NIA जांच की मांग, विपक्ष ने पुलिस पर उठाए सवाल; बवाल के बाद पंजाब में मचा सियासी घमासान
रात करीब 2 बजे: गर्ल्स हॉस्टल के पास प्रदर्शन तेज
शनिवार रात करीब दो बजे गर्ल्स हॉस्टल के पास छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। अलग-अलग हॉस्टलों से छात्र बाहर आने लगे। प्रदर्शन में नारेबाजी के साथ यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगने की आवाज उठी।
रात 2 बजे के बाद: प्रदर्शन ने लिया उग्र रूप
कुछ देर बाद ही छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों की भीड़ ने कैंपस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। खिड़कियों के शीशे, गमले और कैंपस की अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी सामने आई। कुछ सामान में आग लगाई गई।
रात करीब 3:30 बजे: कैंपस में बड़े स्तर पर बवाल
शनिवार रात करीब 03:30 बजे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में सड़कों पर उतर आए। ईंट-पत्थर चलने, शीशे टूटने और आगजनी की घटनाएं हुईं। कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कुछ वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाए जाने की बात भी सामने आई है।
यह भी पढ़ें- दुष्कर्म, आत्महत्या और हिंसा... व्हाट्सएप ग्रुप की 'आग' से आधी रात कैसे सुलग उठा कैंपस? LPU बवाल की Inside Story
रात 3:30 से 4 बजे के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा
स्थिति लगातार बिगड़ने पर पुलिस बल को सक्रिय किया गया। प्रदर्शन लंबा खिंचने और भीड़ के उग्र होने के बीच पुलिस आंसू गैस के गोले लेकर भी पहुंची। पुलिस की प्राथमिकता कैंपस में कानून-व्यवस्था कायम करना और छात्रों को नियंत्रित करना रहा।
रविवार सुबह करीब 4 बजे: छात्र हाईवे पर पहुंचे
कैंपस के अंदर प्रदर्शन के बाद छात्र मुख्य गेट से बाहर आए और जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर बैठ गए। इसके साथ ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई।
सुबह 4 बजे के बाद: हाईवे पर लंबा जाम
छात्रों के सड़क पर बैठने के बाद दोनों दिशाओं में वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। जालंधर से फगवाड़ा और आगे लुधियाना-चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले तथा दूसरी ओर फगवाड़ा से जालंधर आने वाले वाहन प्रभावित हुए। रविवार शाम तक हाईवे जाम रहा।
शाम 6 बजे के बाद: भड़की हिंसा
रविवार शाम 6 बजे हिंसा अचानक भड़क उठी। पुलिस के मनाने पर भी छात्र नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियां फूंक दी। कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण रहा।
यह भी पढ़ें- LPU Protest: पुलिस को CCTV फुटेज में क्या मिला और क्या बोलीं रूममेट्स? प्रदर्शनकारी छात्रों ने उठाए 4 गंभीर सवाल
रात 09:25 बजे: पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
रविवार रात 09:25 बजे छात्र एलपीयू के गेट के बाहर से निकलकर फ्लाईओवर के ऊपर आना शुरू हो गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
रात 10 बजे के बाद एलपीयू के 29 ब्लॉक के बाहर आगजनी
छात्रों ने रात 10 बजे के बाद एलपीयू के 29 ब्लॉक के बाहर आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया। दोबारा से एलपीयू परिसर की ओर जाने की तैयारी की गई।
रात 11:45 बजे: हाईवे के फ्लाईओवर की सारी लाइट्स बंद
रविवार रात 11:45 बजे पुलिस एक बार फिर अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा करने के बाद एलपीयू परिसर की ओर बढ़ना शुरू हो गई। हाईवे के ऊपर के फ्लाई ओवर की सभी लाइट्स बंद करवा दी गई है ताकि पुलिस की मूवमेंट को कोई ट्रेस ना कर पाए।
रात 12 बजे: पुलिस कमिश्नर पहुंचे हॉस्टल
पुलिस कमिश्नर सतेंद्र सिंह ने सभी हॉस्टल में जाकर लड़कियों से बात की और जाना कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को फर्जी बताया। इसके बाद हाईवे को खोला गया।