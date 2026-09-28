हाईवे जाम, लाठीचार्ज और आगजनी... रेप की अफवाह से कैसे भड़की हिंसा? LPU बवाल की शुरुआत से अब तक की पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 27 सिंतबर (रविवार) की रात छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। लाठीचार्ज के बाद गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में है। यूनिवर्सिटी में 10 दिनों का छु्ट्टी घोषित की गई है। छात्रों को कैंपस से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी गठित कर दी है। वहीं, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को पुलिस ने फेक बताया है। फिलहाल जांच जारी है।

LPU हिंसा: शुरुआत से अबतक जानिए पूरी टाइमलाइन... कब क्या हुआ? रात करीब 01:45 बजे: सोशल मीडिया की सूचना पर जुटे छात्र सोशल मीडिया पर एक छात्रा से दुष्कर्म से संबंधित सूचना फैलने के बाद छात्र एकत्र हुए। एलपीयू के परिसर में छात्रों के जुटने और सड़क पर प्रदर्शन की सूचना पुलिस को मिली। कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा के मुताबिक पुलिस को करीब 1:45 बजे स्थिति की जानकारी मिली।

रात 2 बजे के बाद: प्रदर्शन ने लिया उग्र रूप कुछ देर बाद ही छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों की भीड़ ने कैंपस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। खिड़कियों के शीशे, गमले और कैंपस की अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी सामने आई। कुछ सामान में आग लगाई गई।

रात करीब 3:30 बजे: कैंपस में बड़े स्तर पर बवाल शनिवार रात करीब 03:30 बजे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में सड़कों पर उतर आए। ईंट-पत्थर चलने, शीशे टूटने और आगजनी की घटनाएं हुईं। कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कुछ वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाए जाने की बात भी सामने आई है।

रविवार सुबह करीब 4 बजे: छात्र हाईवे पर पहुंचे कैंपस के अंदर प्रदर्शन के बाद छात्र मुख्य गेट से बाहर आए और जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर बैठ गए। इसके साथ ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सुबह 4 बजे के बाद: हाईवे पर लंबा जाम छात्रों के सड़क पर बैठने के बाद दोनों दिशाओं में वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। जालंधर से फगवाड़ा और आगे लुधियाना-चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले तथा दूसरी ओर फगवाड़ा से जालंधर आने वाले वाहन प्रभावित हुए। रविवार शाम तक हाईवे जाम रहा।

शाम 6 बजे के बाद: भड़की हिंसा रविवार शाम 6 बजे हिंसा अचानक भड़क उठी। पुलिस के मनाने पर भी छात्र नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियां फूंक दी। कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण रहा।

रात 10 बजे के बाद एलपीयू के 29 ब्लॉक के बाहर आगजनी छात्रों ने रात 10 बजे के बाद एलपीयू के 29 ब्लॉक के बाहर आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया। दोबारा से एलपीयू परिसर की ओर जाने की तैयारी की गई।

रात 11:45 बजे: हाईवे के फ्लाईओवर की सारी लाइट्स बंद रविवार रात 11:45 बजे पुलिस एक बार फिर अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा करने के बाद एलपीयू परिसर की ओर बढ़ना शुरू हो गई। हाईवे के ऊपर के फ्लाई ओवर की सभी लाइट्स बंद करवा दी गई है ताकि पुलिस की मूवमेंट को कोई ट्रेस ना कर पाए।