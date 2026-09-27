LPU Protest: पुलिस को CCTV फुटेज में क्या मिला और क्या बोलीं रूममेट्स? प्रदर्शनकारी छात्रों ने उठाए 4 गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) की छात्रा से दुष्कर्म के दावे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद पुलिस ने सबसे पहले घटना की वास्तविकता पता लगाने के लिए कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।

पुलिस की जांच में देर रात तक ऐसा कोई वीडियो या अन्य सबूत सामने नहीं आया, जिससे छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हो सके। पुलिस ने हॉस्टल और कैंपस के विभिन्न हिस्सों में मौजूद छात्र-छात्राओं से भी जानकारी जुटाई। कई लोगों से बातचीत की गई और घटनाक्रम के बारे में उनके बयान लिए गए। इन बातचीत के आधार पर भी देर रात तक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी थी।

एसआइटी में पांच छात्रों को किया शामिल मामले की जांच के लिए एसपी विनीत अहलावत की निगरानी में विशेष जांच टीम बनाई गई है। इस टीम में पुलिस अधिकारियों के साथ पांच छात्रों को भी शामिल किया गया है। पुलिस अब उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, छात्रों से मिली जानकारी और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सामग्री को आपस में मिलाकर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। एसआइटी के सामने एक अहम सवाल यह भी है कि दुष्कर्म की सूचना सबसे पहले कहां से सामने आई और किस आधार पर यह बात पूरे कैंपस में तेजी से फैली।

पुलिस और छात्र हमें तंग न करें डा. मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार एलपीयू ने एक वीडियो जारी की। वीडियो में कुछ छात्राओं को दिखाया जिन्होंने कहा कि कमरा नंबर 504 की छात्राएं हैं। हम दो महीने से रह रही हैं। हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज पुलिस और छात्र हमें तंग न करें।