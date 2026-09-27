LIVE: पंजाब में उग्र हुआ LPU के छात्रों का प्रदर्शन, लाठी चार्ज के बाद पथराव; पुलिस की गाड़ी में लगाई आग
जालंधर में एलपीयू छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें हटाया। इस दौरान पथराव हुआ और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई।
HighLights
एलपीयू छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
जालंधर में छात्रों को सड़क से हटाया गया, पथराव भी हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई, स्थिति तनावपूर्ण।
जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के सेल्फी प्वाइंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। गुस्साए छात्रों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी।
करीब 13 घंटे हाईवे बंद होने के बाद वहां पर माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी के चलते धमाके हो रहे हैं और ऊपर तक धुआं उठ रहा है। स्टूडेंट अभी पत्थर बाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस अब आंसू गैस के गोले लेकर पहुंची है।
आंसू गैसे के गोले लेकर पहुंची पुलिस। फोटो जागरण
पुलिस के आश्वासन पर नहीं माने छात्र
पुलिस ने शाम को 6:30 बजे एक बार छात्रों के साथ बात की। उन्हें बताया कि उनकी मांग के अनुसार उनकी मांगें मान ली गई हैं। एक एसआईटी गठित कर दी है और उसे नाम लेकर जांच करेगी। प्रारंभिक जांच में फिलहाल रेप के आरोप के उसे सबूत हाथ नहीं मिले हैं। लेकिन एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी।
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आगजनी के बाद भागे लोग। फोटो जागरण
पुलिस पर लगाए आरोप, की नारेबाजी
छात्रों के जो प्रतिनिधि साथ गए थे, कुछ छात्रों ने उनका भी विरोध किया और पुलिस की इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बार शाम को 7:45 पर पुलिस एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गई और उन्हें समझाया कि उनकी कौन-कौन सी मांगें मान ली गई हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मौके पर एक बार फिर पहुंची पुलिस। फोटो जागरण
सारे वीडियो कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन छात्रों ने उसे चीज को भी नहीं माना और वह उल्टा पुलिस के ऊपर आरोप लगाते रहे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवाल खड़े करते रहे। काफी देर तक जब आपस में बातचीत चलती रही और छात्र नहीं माने और नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया।