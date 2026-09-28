Punjab Mandi Prices Today: पंजाब में सोने-चांदी के नए रेट जारी, मडियों में अनाज और दलहन के भाव रहे स्थिर

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व बठिंडा) में आज कारोबार के दौरान मिश्रित रुझान देखने को मिला। सराफा बाजार में सोने-चांदी की दरों में नई कीमतें दर्ज की गईं। जिसमें सोना स्टैंडर्ड 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्रामऔर चांदी 2,31,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची।

खन्ना मंडी में गेहूं, आटा और खल-डीओसी के दामों में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जबकि लुधियाना मंडी में दलहन (राजमां, अरहर, उड़द) और खाद्य तेलों में खरीदारी की सामान्य स्थिति देखी गई। अमृतसर मंडी में 1121 बासमती व शरबती धान और चावल की किस्मों के भाव स्थिर बने रहे।

जालंधर की किराना व ड्राई फ्रूट मंडी में जीरा, मिर्च और काजू की विभिन्न श्रेणियों में मांग के अनुसार सौदे हुए। वहीं बठिंडा मंडी में कपास, नरमा और रुई (जे-34) की आवक व दरों में स्थिरता दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सराफा बाजार में बदलावों के बीच कृषि एवं किराना जिंसों का बाजार संतुलित बना हुआ है।