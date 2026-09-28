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Punjab Mandi Prices Today: पंजाब में सोने-चांदी के नए रेट जारी, मडियों में अनाज और दलहन के भाव रहे स्थिर

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 05:56 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों में आज सोने-चांदी के नए भाव जारी हुए, जिसमें सोना ₹1,49,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब में सोने-चांदी के नए भाव हुए जारी।

  2. खन्ना, लुधियाना मंडियों में अनाज, दलहन में स्थिरता।

  3. अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में कृषि जिंसों के भाव संतुलित।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व बठिंडा) में आज कारोबार के दौरान मिश्रित रुझान देखने को मिला। सराफा बाजार में सोने-चांदी की दरों में नई कीमतें दर्ज की गईं। जिसमें सोना स्टैंडर्ड 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्रामऔर चांदी 2,31,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची। 

खन्ना मंडी में गेहूं, आटा और खल-डीओसी के दामों में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जबकि लुधियाना मंडी में दलहन (राजमां, अरहर, उड़द) और खाद्य तेलों में खरीदारी की सामान्य स्थिति देखी गई। अमृतसर मंडी में 1121 बासमती व शरबती धान और चावल की किस्मों के भाव स्थिर बने रहे।

जालंधर की किराना व ड्राई फ्रूट मंडी में जीरा, मिर्च और काजू की विभिन्न श्रेणियों में मांग के अनुसार सौदे हुए। वहीं बठिंडा मंडी में कपास, नरमा और रुई (जे-34) की आवक व दरों में स्थिरता दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सराफा बाजार में बदलावों के बीच कृषि एवं किराना जिंसों का बाजार संतुलित बना हुआ है।

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सराफा बाजार (28/09/2026)

विवरण / श्रेणी दर (₹) इकाई
सोना स्टैंडर्ड 1,49,000 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,52,000 प्रति 10 ग्राम
आभूषण 1,41,360 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,15,210 प्रति नग
चांदी 2,31,000 किलो
सिक्का 2,55,000 किलो

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पंजाब की दिसावरी मंडियों में भाव

1. खन्ना (Khanna)

(जीएसटी अतिरिक्त - प्रति क्विंटल)

जिन्स / उत्पाद (Item) भाव (दर / ₹)
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
₹225
राइसब्रान (अखाद्य)
₹223
खल सरसों
₹3,580
डीओसी राइसब्रान बैच सफेद
₹2,020
डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस
₹2,000
डीओसी सरसों (प्रति टन)
₹28,500
डीओसी सूरजमुखी (प्रति टन)
₹28,000
गेहूं
₹2,915 - ₹2,925
आटा (50 किलो)
₹1,590 - ₹1,600
मैदा
₹1,690 - ₹1,700
चोकर (45 किग्रा)
₹1,200
चोकर (30 किग्रा)
₹740
सूजी (50 किलो)
₹1,715 - ₹1,725
मक्की बिहार
₹2,700 - ₹2,750

2. लुधियाना

(भाव प्रति क्विंटल )

दाल-दलहन व खाद्यान्न

जिन्स (Item) भाव (दर / ₹)
राजमां चित्रा
₹10,000 - ₹12,800
अरहर दाल
₹12,200 - ₹13,200
उड़द साबुत
₹11,000 - ₹12,800
उड़द धोया
₹11,500 - ₹13,000
उड़द छिलका
₹11,200 - ₹12,600
दाल मसूर
₹7,800 - ₹11,500
चनादाल
₹8,300 - ₹8,600
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
₹3,350
काबली चना
₹8,000 - ₹12,800
मूंग साबुत
₹9,000 - ₹10,500
मूंग धोया
₹9,500 - ₹12,000

चावल, तेल, खल व किराना

जिन्स (Item) भाव (दर / ₹)
चावल डीबी सेला
₹9,600 - ₹9,800
चावल शरबती स्टीम
₹7,500 - ₹7,700
चावल 1121 सेला
₹10,400 - ₹10,600
बिनौला तेल
₹15,500
चावल तेल
₹13,500
सरसों तेल
₹17,100 - ₹17,200
सरसों खल
₹3,600 - ₹3,650
बिनौला खल
₹4,200 - ₹4,300
डीओसी मूंगफली
₹36,500
जीरा
₹23,000 - ₹26,400
धनिया
₹16,600 - ₹19,300
हल्दी
₹19,300 - ₹23,200
केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
₹275 - ₹280

3. अमृतसर

(भाव प्रति क्विंटल)

जिन्स (Item) भाव (दर / ₹)
बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल
₹11,300 - ₹11,500
बासमती (1121 नं.) सेला चावल
₹10,200 - ₹10,300
शरबती सेला चावल
₹6,700 - ₹6,800
शरबती स्टीम चावल
₹7,500 - ₹7,800
चावल (1509) नया सेला
₹8,200 - ₹8,400
धान शरबती
₹3,500 - ₹3,550
बासमती 1121 धान
₹5,600 - ₹5,700
धान (1509) नया
₹4,200 - ₹4,400
पीआर-11 चावल
₹5,800 - ₹5,900
देशी चना
₹8,100 - ₹8,200
चनादाल
₹8,400 - ₹8,700
गुड़ देशी पंजाब
₹5,800 - ₹5,850
शक्कर देशी
₹5,750 - ₹5,800
बूरा खांड
₹5,750 - ₹5,800

4. जालंधर

(भाव प्रति क्विंटल)

श्रेणी / जिन्स (Item) विवरण भाव (दर / ₹)
अनाज गेहूं दड़ा
₹2,875 - ₹2,885
  चावल परमल कच्चा
₹3,950 - ₹4,000
  चावल परमल सेला
₹3,800 - ₹3,900
  मक्की बिहार
₹2,650 - ₹2,675
  मक्की यूपी
₹2,540 - ₹2,550
दाल-दलहन दाल उड़द छिलका
₹11,600 - ₹13,000
  चना देशी छना
₹8,300 - ₹8,500
  दाल चना
₹8,400 - ₹8,700
  काबली चना
₹8,500 - ₹12,500
  राजमां चित्रा पुणे
₹10,300 - ₹12,300
  राजमां चित्रा चीन
₹12,500 - ₹13,200
  शर्मिली
₹8,500 - ₹8,600
किराना जीरा
₹24,600 - ₹27,600
  धनिया
₹16,900 - ₹20,900
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
₹17,500 - ₹18,500
  लालमिर्च तेजा
₹26,000 - ₹29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा
₹19,300 - ₹19,400
  हल्दी निजामाबाद
₹22,200 - ₹24,700
मेवा (प्रति किलो) काजू (320 नं.)
₹1,000 - ₹1,020
  काजू (210 नं.)
₹1,060 - ₹1,090
  काजू (240 नं.)
₹1,030 - ₹1,040
  काजू (180 नं.)
₹1,150 - ₹1,160
  मखाना
₹850 - ₹1,350
किराना (अन्य) गोला (प्रति क्विंटल)
₹37,000 - ₹46,000

5. बठिंडा (Bhatinda)

जिन्स (Item) इकाई (Unit) भाव (दर / ₹)
रुई जे-34 पंजाब प्रति मन
₹6,550 - ₹6,610
रुई जे-34 हरियाणा प्रति मन
₹6,500 - ₹6,550
रुई जे-34 राजस्थान प्रति मन
₹6,550 - ₹6,600
बिनौला प्रति मन
₹4,800 - ₹5,000
नरमा कपास नई प्रति मन
₹8,300 - ₹8,600
बिनौला खल प्रति क्विंटल
₹4,000 - ₹4,050
सरसों खल प्रति क्विंटल
₹3,400 - ₹3,450
गेहूं चोकर 29 किलो
₹650
गेहूं चोकर 50 किलो
₹1,200

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