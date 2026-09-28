LPU में बवाल के बाद छात्राओं में भारी खौफ, बोलीं- 'परिसर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं'

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार को हुई हिंसक अशांति के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थिति को बिगड़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले 10 दिनों के लिए सभी कक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद सोमवार सुबह से ही सैकड़ों विद्यार्थियों ने हॉस्टल और परिसर छोड़ना शुरू कर दिया है।

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने के लिए छात्र अपने सामान के साथ ऑटो और अन्य स्थानीय वाहनों में सवार होते देखे गए। यह पूरा मामला रविवार तड़के उस समय शुरू हुआ, जब परिसर में एक छात्रा के साथ किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कथित यौन उत्पीड़न किए जाने की अफवाहें तेजी से फैलीं। देखते ही देखते छात्र सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया।

उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, पास की दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को भी पूरी तरह जाम कर दिया। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यौन उत्पीड़न के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत अफवाह बताया है।

। उसे अपने साथियों से खतरा नहीं है, बल्कि अशांति का फायदा उठाकर अंदर घुसने वाले बाहरी असामाजिक तत्वों से डर लग रहा है। कई अन्य छात्रों ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बाहरी तत्वों का प्रवेश पूरी तरह रोका जाए।