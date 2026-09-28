LPU में हंगामे के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने संभाली कमान, वाटर कैनन तैनात; डीजपी ने दी चेतवानी
LPU परिसर में रातभर हुए हंगामे के बाद शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। डीजीपी ने ...और पढ़ें
HighLights
एलपीयू फगवाड़ा में छात्रों के हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात।
डीजीपी गौरव यादव ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
सुक्रांत, जागरण, जालंधर। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में रातभर हुए हंगामे के बाद सोमवार सुबह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। डीजीपी गौरव यादव, स्पेशल डीजीपी प्रवीण कुमार सिन्हा और डीआइजी नवीन सिंगला समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन भी कैंपस में तैनात की गई। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ जा रहे छात्र।
घर लौट रहे स्टूडेंट्स
वहीं, घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स रात तो कुछ ने सुबह परिसर छोड़ना शुरू हो गए। बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों को लौट गए। सुबह से ही विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी।
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दुष्कर्म की सूचना फैलने के बाद भड़के थे स्टूडेंट्स
यह था पूरा घटनाक्रम एलपीयू में एक छात्रा से दुष्कर्म की सूचना फैलने के बाद रविवार तड़के छात्रों में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगे।
प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं। छात्रों ने कैंपस के बाहर सड़क पर भी प्रदर्शन किया, जिससे जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
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