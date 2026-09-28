LPU के आसपास इंटरनेट बंद, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात, फिर से गड़बड़ी की आशंका

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की अफवाह के बाद मचे बवाल ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। हालांकि अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं लेकिन फिर भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।