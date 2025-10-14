पटियाला के एक स्कूल में घिनौना कांड, नौ साल की मासूम के साथ टीचर ने किया दुष्कर्म का प्रयास; गुस्से में अभिभावक

दुष्कर्म के प्रयास की शिकार नौ वर्षीय छात्रा का हुआ मेडिकल, तीन दिन के रिमांड पर आरोपित टीचर जागरण संवाददाता, पटियाला: थाना लाहौरी गेट के अंतर्गत आते इलाके में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नौ साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपित को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 42 वर्षीय आरोपित परमजीत सिंह निवासी विर्क कालोनी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर, पीड़ित बच्ची का मंगलवार को अस्पताल में मेडिकल एग्जामीनेशन करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। थाना लाहौरी गेट के प्रभारी इंस्पेक्टर शिवराज सिंह ढिल्लों ने कहा कि आरोपित तीन दिन के रिमांड पर है। फिलहाल मामला सिर्फ टीचर पर दर्ज हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि दो दिन पहले बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ करने वाले इस टीचर की हरकत के बारे में बच्ची ने अपने माता-पिता को बता दिया था, जिसके बाद सोमवार को बच्ची के परिजन पुलिस थाने पहुंचे। थाना लाहौरी गेट पुलिस ने तुरंत चाइल्ड वेल्फेयर विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क किया। चाइल्ड वेल्फेयर विभाग की टीम ने बच्ची के साथ काउंसलिंग करते हुए पुलिस केस दर्ज करवाया है। लाहौरी गेट थाना पुलिस ने बच्ची के परिवार के बयान दर्ज करते हुए 42 साल के टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कर ली थी। उधर घटना को लेकर कुछ अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार सुबह स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी चाही। प्रिंसिपल ने स्कूल के बाहर काफी देर तक इंतजार करने वाले इन अभिभावकों को कहा कि वह शनिवार को इस संबंध में बात करेंगे। फिलहाल स्कूल का माहौल शांत रखा जा रहा है।

पटियाला में एक निजी स्कूल में नौ साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है (प्रतीकात्मक फोटो)