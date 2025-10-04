Language
    पटियाला में नशे के आदी परिचितों ने रुपये मांगने पर शख्स पर किया चाकू से हमला, नशा मुक्ति केंद्र कर्मी घायल

    By Prem Verma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    पटियाला में एक युवक पर उसके नशे करने वाले परिचितों ने हमला कर दिया क्योंकि उसने उन्हें एक हजार रुपये उधार देने से मना कर दिया था। जख्मी युवक जसकरन सिंह एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करता है। अदालत के बाहर छह युवकों ने उसे घेर लिया और पैसे मांगने लगे। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

    जिला अदालत के बाहर 22 वर्षीय युवक को चाकू मारा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना लाहौरी गेट के अंतगर्त आते जिला अदालत के बाहर एक 22 साल के युवक को चाकू मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना 3 अक्टूबर की है, जिसके बाद युवक को बाइस नंबर फाटक के नजदीक एक प्राईवेट अस्पताल में दाखिल करवाया है।

    जख्मी युवक की पहचान जसकरन सिंह उम्र तकरीबन 22 साल निवासी परताप नगर पटियाला के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। हमले की वजह आरोपितों द्वारा पैसा मांगने पर जसकरन सिंह द्वारा उधार पैसा न देना बताया गया है।

    जख्मी युवक के पिता राजवीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा जसकरन सिंह अंबाला में एक नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज के तौर पर काम करता है। 3 अक्टूबर को उनका बेटे जिला अदालत में किसी काम से गया था, वहां से बाहर निकलते ही तकरीबन छह युवक उसे मिले थे। इनमें से दो युवकों को बेटा जसकरन जानता था क्योंकि यह दोनों परताप नगर में रहते थे।

    नशे करने के आदी इन युवकों ने बेटे जसकरन सिंह से एक हजार रुपए उधार मांगे लेकिन बेटे के पास कैश तीन सौ रूपए थे। यह पैसे देने पर कम बताते हुए बहस करने लगे तो बेटा वापिस लौट गया, जिसके पीछे से आरोपितों ने पेट पर वार किया। पेट पर चाकू से गहरे वार की वजह से आंते बाहर आ गई थी और हमला करने वाले आरोपित फरार हो गए।

    थाना लाहौरी गेट के सब इंस्पेक्टर चैनसुख सिंह ने कहा कि जख्मी युवक के बयानों पर आरोपित गुरप्रीत पित्ती व रजत निवासी परताप नगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जल्द ही इन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।