पटियाला में पिता-पुत्र की जोड़ी ने हवाई टिकट के नाम पर लूटे 27 लाख, फर्जी जमीन सौदे में भी लगाया चूना

पटियाला पुलिस ने धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक मामले में पिता-पुत्र की जोड़ी ने हवाई टिकट बुक कराने के नाम पर 27 लाख से अधिक की ठगी की। दूसरे मामले में आरोपियों ने फर्जी जमीन सौदे के माध्यम से शिकायतकर्ता को धोखा दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने ठगी के दो विभिन्न मामलों में चार व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में हरी सिंह निवासी आदर्श कालोनी पटियाला, मेजर झंडा सिंह निवासी मजीठिया एनक्लेव पटियाला और गुरदर्शन सिंह निवासी सिद्धू कालोनी पटियाला ने बताया कि आरोपित पिता-पुत्र साहिल थापर और अजय थापर निवासी पटियाला हाइट्स ने उन्हें एयर टिकट बुक करवाने का झांसा देकर 27 लाख 48 हजार रुपए की ठगी की।

मामले संबंधी पता चलने के बाद आरोपितों ने न तो दोबारा टिकटें करवाई और ना ही उनके पैसे लौटाए। मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। फिलहाल पुलिस ने मामले संबंधी पिता पुत्र के खिलाफ ठगी की विभिन्न धाराओं के तहत के सर्च करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी तरह थाना बनूड़ में दर्ज मामले में पुलिस को दी शिकायत में ईश्वर सिंह निवासी खानपुर बंगड़ ने बताया कि आरोपित कपिल, हरदीप सिंह निवासी जयंती माजरी जिला मोहाली और बलजीत सिंह निवासी बगिंडी जिला मोहाली ने जमीन बेचने का झांसा देकर एक फर्जी बयान और रसीद करके उनसे ठगी की है।