पटियाला में फूड सेफ्टी की बड़ी कार्रवाई, समाना की डेयरी से 225 किलो संदिग्ध पनीर जब्त; त्योहारों से पहले मिलावट पर सख्ती

फूड सेफ्टी टीम ने पटियाला के समाना में एक डेयरी पर छापा मारकर 225 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया। पनीर दही और स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जिला हेल्थ अफसर ने बताया कि मिलावट रोकने के लिए जिले भर में चेकिंग जारी है। नाभा और राजपुरा में भी मिठाई और किराना दुकानों से सैंपल लिए गए।

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में फूड सेफ्टी टीम ने मंगलवार सुबह खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समाना के निकट गांव चुतहिरा में एक डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान 225 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही डेयरी से पनीर, दहीं और स्किमड मिल्क पाउडर के सैंपल भी लिए गए जिन्हें जांच के लिए स्टेट फूड लैबोरेटरी, खरड़ भेज दिया गया है। जिला हेल्थ अफसर एवं फूड सेफ्टी अफसर डा.गुरप्रीत कौर ने बताया कि इस अभियान के तहत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में अतिरिक्त चेकिंग करने और सैंपल लेने का काम जारी है।

इसी के तहत फूड सेफ्टी टीम जिसमें फूड सेफ्टी अफसर पटियाला जसविंदर सिंह और गौरव कुमार शामिल हैं, ने गांव चुतहिरा स्थित एक डेयरी पर छापा मारा। इस दौरान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत पनीर, दही और स्किम्ड मिल्क पाउडर के तीन सैंपल लिए गए। साथ ही, मौके पर 225 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। ये सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला फूड सेफ्टी अफसर ने बताया कि बीते सोमवार भी फूड सेफ्टी टीम ने नाभा और राजपुरा शहरों में मिठाई की दुकानों, डेयरियों और किराना दुकानों की चेकिंग की थी और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। नाभा से खोया आधारित मिठाइयों और मसालों के सात सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे गए है।