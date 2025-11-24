पटियाला: डेढ़ महीने पहले बेटे ने की थी मारपीट, रंजिश में पिता को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना शंभू इलाके में आते गांव राजगढ़ में डेढ़ महीने पहले मारपीट करने वाले युवक के जेल जाते ही बदले की नीयत से इस युवक के पिता का कत्ल कर दिया। घटना 22 नवंबर शाम साढ़े सात बजे की है, जब उक्त व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था।

तकरीबन 9 लोगों ने मिलकर मारपीट कर व्यक्ति को जख्मी कर दिया था, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी प्रेम कुमारी के बयानों पर शंभू थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

यह मामला लखविदर सिंह, अमन कुमार, सोहन लाल, नरेश कुमार, भूला राम, गौरव, छिंदर निवासी गांव राजगढ़ व तीन अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ है। बताया जा रहा कि पुलिस ने दो लोगों को राउंडअप किया है लेकिन अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। थाना शंभू के प्रभारी एसआई सवरन सिंह ने कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लेंगे।

यह है पूरा मामला शिकायतकर्ता प्रेम कुमारी के अनुसार 22 नवंबर को शाम साढ़े सात बजे वह अपने पति जसपाल सिंह के साथ अपनी करियाना की दुकान बंद करके लौट रही थी। रास्ते में गांव की धर्मशाला के पास आरोपितों ने इन्हें घेर लिया और इन आरोपितों के हाथ में लाठियां व लकड़ी के मोटे डंडे थे।

आरोपित लखविंदर सिंह ने लकड़ी के दस्ते से उसके पति जसपाल सिंह के सिर पर वार किया और दूसरे आरोपित अमन कुमार ने लोहे की राड से सिर पर वार करने शुरू कर दिए। सिट पर लगी चोट के कारण जसपाल सिंह जमीन पर गिर गया तो बेहोशी की हालत में उसके साथ आरोपितों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।

जख्मी जसपाल सिंह को राजिंदरा अस्पताल पटियाला में रेफर किया था, जहां पर 23 नवंबर को इलाज के दौरान जसपाल सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने जसपाल सिंह का शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया।