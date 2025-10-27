पटियाला: गेस्ट हाउस मैनेजर ने दी पुलिस को गालियां, रिकॉर्ड नहीं मिलने पर लगा ताला; अब भटक रहा दर-दर मालिक 

प्रेम वर्मा, पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी के आसपास बने होटल व गेस्ट हाउस में गैर सामाजिक गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने पहुंची पुलिस कर्मचारियों को ही गालियां निकाल दीं। घटना 25 अक्टूबर दिन के समय की है, जब दो सिपाही के साथ एक अन्य पुलिस कर्मी चेकिंग करने के लिए पीयू के सामने बने पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचा था। रिहायशी इलाके में बड़ी संख्या में खुले इन गेस्ट हाउस में रिकार्ड न रखे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन गेस्ट हाउस के मैनेजर ने पुलिस मुलाजिम को ही गालियां निकालनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने रिकार्ड न होने पर गेस्ट हाउस को ताला लगवा दिया और गेस्ट हाउस के मालिक को सूचना दे दी। दो दिन से बंद बड़ा यह गेस्ट हाउस खुलवाने के लिए अब मालिक पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है।

जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, जिसमें कई कमरे हैं। इन कमरों को किराये पर देने के अलावा पक्के तौर पर किरायेदार रखे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से इस गेस्ट हाउस में जिस्मफरोशी करवाए जाने की शिकायत पुलिस के पास पहुंच रही थी, जिस वजह से पुलिस कर्मी सादी वर्दी में चेकिंग के लिए पहुंचे तो गेस्ट हाउस के मैनेजर ने पुलिस को जेब में रखने की बात कहते हुए गालियां निकालनी शुरू कर दी।

इसके बाद अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत गेस्ट हाउस मालिक को मामले की जानकारी देते हुए यहां पर ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि यह गेस्ट हाउस किसी अन्य व्यक्ति ने प्रति महीने के ठेके पर लिया हुआ था और वह इस गेस्ट हाउस को चला रहा था।