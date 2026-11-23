जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां-समाना सड़क पर गांव प्रेम सिंह वाला के पास सोमवार सुबह एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि आठ महिलाओं समेत नौ लोग घायल हो गए।

हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल समाना पहुंचाया गया, जहां एक महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए पटियाला रेफर कर दिया गया।

धार्मिक स्थल से लौट रहा था परिवार जानकारी के अनुसार मूनक क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ से आठ महिलाओं समेत कुल 10 लोग कार में सवार होकर धार्मिक स्थल कपाल मोचन में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। सोमवार सुबह जब उनकी कार पातड़ां-समाना सड़क पर गांव प्रेम सिंह वाला के पास कुहनी मोड़ पर पहुंची तो किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए।