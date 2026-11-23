जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला-संगरूर बाईपास पर पसियाना के पास भाखड़ा नहर पर बना 60 मीटर लंबा स्टील पुल टूटे तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी भार क्षमता को लेकर अब भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

यह जानना जरूरी है कि पुल कितने टन भार वाले वाहनों के लिए बनाया गया था। क्या इससे गुजर रहे ट्रक तय सीमा से अधिक वजन लेकर चल रहे थे या पुल की संरचना भारी वाहनों का दबाव सहने में सक्षम नहीं थी?

हादसे के बाद एनएचएआइ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस सवाल का जवाब देने के बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। एनएचएआइ का कहना है कि पुल का निर्माण बीआरओ ने पंजाब के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की निगरानी में करवाया था।

पुल की वास्तविक भार क्षमता कितनी? वहीं, पीडब्ल्यूडी का तर्क है कि पुल की देखरेख का जिम्मा बाद में एनएचएआइ को सौंप दिया गया था। जिम्मेदारी को लेकर जारी इस खींचतान के बीच पुल की वास्तविक भार क्षमता सामने नहीं आई है।

दिल्ली से आई एनएचएआइ की पांच सदस्यीय टीम पिछले दो दिन से घटनास्थल पर जांच कर रही है। टीम ने अब तक पुल की भार क्षमता या हादसे के संभावित कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी है। अधिकारी जांच जारी होने की बात कहकर टिप्पणी से बच रहे हैं।