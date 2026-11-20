राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पटियाला-संगरूर-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाखड़ा नहर के ऊपर बना स्टील पुल गिरने की घटना के बाद पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्र सरकार से पंजाब के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों का व्यापक संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करवाने की मांग की है।

उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी को पत्र लिखकर पुलों की नियमित जांच, समय पर मरम्मत और आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की है। पुलों का रखरखाव बेहदर जरूरी: हरभजन सिंह हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने 19 नवंबर को पटियाला-संगरूर-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-07) पर भाखड़ा नहर के ऊपर बने स्टील पुल के गिरने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने में पुलों की अहम भूमिका है।

भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए पुलों का नियमित संरचनात्मक मूल्यांकन और समय पर निवारक रखरखाव बेहद जरूरी है।



केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी पुलों का समय-समय पर निरीक्षण करवाने की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से पुराने पुलों, उनकी भार वहन क्षमता, संरचनात्मक कमजोरियों और भारी वाहनों की आवाजाही वाले पुलों की स्थिति का आकलन करने पर जोर दिया।