पटियाला में नए बस स्टैंड के पुल से कूदी 21 वर्षीय युवती, हालत गंभीर; पीजीआई रेफर

जागरण संवाददाता, पटियाला। शुक्रवार को न्यू बस स्टैंड पटियाला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 21 वर्षीय युवती ने बस स्टैंड के पुल से छलांग लगा दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच जारी है। जांच अधिकारी एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि बस स्टैंड के एंट्रेंस गेट की छत से छलांग लगाने वाली युवती की पहचान सोनिया (21) निवासी गांव छड़बड़ के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोनिया सिलाई का काम करती है और शुक्रवार दोपहर अचानक बस स्टैंड की छत पर चढ़कर नीचे कूद गई।