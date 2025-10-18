Language
    पटियाला में नए बस स्टैंड के पुल से कूदी 21 वर्षीय युवती, हालत गंभीर; पीजीआई रेफर

    By Gaurav Sood Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:45 AM (IST)

    पटियाला के नए बस स्टैंड पर 21 वर्षीय सोनिया नामक एक युवती ने पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनिया सिलाई का काम करती है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है।

    पटियाला में 21 साल की युवती बस स्टैंड से कूदी।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। शुक्रवार को न्यू बस स्टैंड पटियाला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 21 वर्षीय युवती ने बस स्टैंड के पुल से छलांग लगा दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच जारी है।

    जांच अधिकारी एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि बस स्टैंड के एंट्रेंस गेट की छत से छलांग लगाने वाली युवती की पहचान सोनिया (21) निवासी गांव छड़बड़ के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोनिया सिलाई का काम करती है और शुक्रवार दोपहर अचानक बस स्टैंड की छत पर चढ़कर नीचे कूद गई।

    पुलिस ने बताया कि घटना के बाद युवती के माता-पिता को सूचना देकर बुलाया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीजीआई भेज दिया गया। फिलहाल युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है और वह बेहोश है।

    एएसआई बलजीत सिंह ने कहा कि युवती के होश में आने के बाद ही उसके बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच में जुटी है।