पटियाला: भतीजे ने चाचा को कस्सी से काटा फिर पेट्रोल डाल लगाई आग, जमीन में हिस्सा न देने पर दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना खेड़ी गंडिया के अंतर्गत आते गांव लोचमा में भतीजे ने चाचा को जमीन में हिस्सा न देने पर आग लगाकर मार डाला। घटना 14 नवंबर की है। आग से झुलसे व्यक्ति को एपी जैन अस्पताल राजपुरा में दाखिल करवाया लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत बताया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय बहादर सिंह के रूप में हुई है, जो अविवाहित व मजदूरी करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बहादुर सिंह के बड़े भाई अवतार सिंह निवासी गांव लोचमा के बयानों पर सबसे छोटे भाई के बेटे यानि आरोपित भतीजे गुरजंट सिंह निवासी गांव लोचमा के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला 15 नवंबर को दर्ज हुआ है।

थाना प्रभारी जयदीप शर्मा ने कहा कि फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। अवतार सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई बहादर सिंह अविवाहित था, जिसने सबसे छोटे भाई के बेटे खुशप्रीत सिंह को गोद लिया था। आरोपित गुरजंट सिंह खुशप्रीत सिंह का बड़ा भाई था। 21 साल का गुरजंट सिंह चाचा बहादर सिंह को कहता था कि जमीन उसके नाम पर कर दे लेकिन उसने मना कर दिया था। इसी रंजिश में 14 नवंबर को गुरजंट ने कस्सी से छह-सात वार कर चाचा बहादर सिंह की हत्या कर दी।

इसके बाद उसने पेट्रोल डाल आग लगा दी। जब आरोपित आग लगा रहा तो गुरजंट सिंह के ताया अवतार सिंह व बड़े भाई खुशप्रीत सिंह ने इसे देख लिया लेकिन आरोपित मौके से कस्सी व पेट्रोल वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर फरार हो गया।