पहले पार्टी पर लगाया CM की कुर्सी को 500 करोड़ में बेचने का आरोप, अब नवजोत कौर सिद्धू ने क्यों मांगी सुरक्षा?
मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये के बयान के बाद विवादों में घिरी डा. नवजोत कौर सिद्धू ने राज्यपाल को मांगपत्र सौंपने के बाद सुरक्षा की मां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये के बयान के बाद विवादों में घिरी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने राज्यपाल को मांगपत्र सौंपने के बाद सुरक्षा की मांग की है।
इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री को पोस्ट टैग करते हुए उन्होंने सुरक्षा मांगी है। वहीं राज्यपाल को सौंपे मांगपत्र में लिखा है कि वह यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़े भूमि घोटाले के बारे में आपको अवगत कराने आई हूं।
उन्होंने उन भू-माफियाओं की जमीनों को मंजूरी दे दी है जो वर्षों से शिवालिक क्षेत्र में न्यूनतम दरों पर बड़े पैमाने पर जमीन हड़प रहे हैं।
सभी बड़े लोग शिवालिक पहाड़ियों के आसपास संरक्षित वन भूमि के एक एकड़ से लेकर 10,000 एकड़ तक के भूखंडों पर कब्जा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री इसे नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब नवजोत सिद्धू स्थानीय निकाय मंत्री थे, तब उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था, जबकि उन्होंने जांच का आदेश दिया था और उनके पास न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी चंद्र शेखर द्वारा तैयार किए गए रिकार्ड मौजूद हैं।
फाइल पर हस्ताक्षर न करने के कारण उन्हें उनके विभाग से हटाकर दंडित किया गया था। दूसरी ओर, यदि पंजाब सरकार पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लेती है, तो हमें लगभग 80,000 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, डिज्नी वर्ल्ड, खेल विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, यात्रा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, जिसमें 500 एकड़ में एक विश्व स्तरीय अस्पताल शामिल है जहां दुनिया भर से मरीज आकर इलाज करा सकेंगे।
