'हम चोरों का साथ नहीं देंगे, सुखजिंदर रंधावा ने सिद्धू को धोखा दिया', कांग्रेस से निलंबन पर बोली नवजोत कौर सिद्धू

जागरण संवाददाता, पटियाला। कांग्रेस पार्टी द्वारा ‘सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत’ वाले बयान को लेकर दिए गए उनके सस्पेंशन नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह नोटिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा जारी किया गया है कि जिनकी खुद कोई मान्यता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी के बारे भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए उनकी गैंग्स्टरों से सांठ-गांठ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो कभी नवजोत सिंह सिद्धू के पैरीं हाथ लगाते थे, उन्होंने ही सिद्धू की पीठ में छुरा घोंपा।

उन्होंने दावा कि जहां कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान से 90 फीसदी लीडर उनके साथ अभी भी हैं, वहीं पंजाब कांग्रेस से भी 70 फीसदी लीडर उनके साथ हैं। बहरहाल इस बारे में उन्होंने पंजाब कांग्रेस के लीडरों का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

डॉ. नवजोत कौर ने उन्हें जारी सस्पेंशन नोटिस के बारे कहा कि ऐसे कई नोटिस पहले भी जारी होते रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह भी ऐसा नोटिस लेकर घूमते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की दिल्ली हाईकमान से बातचीत चल रही है राष्ट्रीय कांग्रेस में से 90 फीसदी उनके साथ हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि उनकी एक शर्त साफ है वह चोरों का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो पार्टी को उन लोगों को हटाना होगा जो कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर रहे हैं।

अपने बयान को स्पष्ट करते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पंजाब में श‍िवालिक रेंज से जुड़े मुद्दे, कानून-व्यवस्था की गिरती स्थिति, पंजाब विश्वविद्यालय मामले और दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने संबंधी मांग उठाई थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने साफ कहा था कि किसी ने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे। मुझसे पूछा गया कि पूरा पंजाब आपको सीएम देखना चाहता है, फिर आप क्यों नहीं बनतीं? मैंने कहा कि सीएम बनने के लिए 500 करोड़ चाहिए होते हैं।