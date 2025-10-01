Language
    Punjab News: नाभा जेल से फरार कैदी की तलाश में बठिंडा पहुंची पुलिस, एक साल पहले अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    नाभा जेल से उम्रकैदी निंदरपाल शर्मा फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस बठिंडा में छापेमारी कर रही है। निंदरपाल पर अपने पिता को आग लगाकर हत्या करने का आरोप है क्योंकि वे उसकी लव मैरिज के खिलाफ थे। उसे और उसकी पत्नी को एक साल पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जेल अधिकारियों की शिकायत पर निंदरपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    नाभा जेल से फरार कैदी की तलाश में बठिंडा पहुंची पुलिस (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। नाभा जेल से फरार हुए उम्रकैदी निंदरपाल शर्मा निवासी गांव ढपाली, थाना फूल, जिला बठिंडा की तलाश में पुलिस बठिंडा पहुंची।

    पुलिस ने कई जगह छापामारी की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। आरोपित के खिलाफ सुच्चा सिंह जेल अधीक्षक जेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

    आरोपित के खिलाफ अपने ही पिता को आग लगाकर कत्ल करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपित ने लव मैरिज की थी और वह बाउंसर था।

    आरोपित का पिता लव मैरिज के खिलाफ था जिस वजह से तीन साल पहले झगड़े के बाद आरोपित ने अपने पिता को आग लगा दी थी और मरने से पहले पिता के दिए गए बयान के आधार पर आरोपित निंदरपाल शर्मा और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक साल पहले ही आरोपित निंदरपाल शर्मा को और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

    निंदरपाल शर्मा नाभा जेल में बंद किया गया था, जहां से 25 सितंबर को फरार होने वाले कैदी के खिलाफ जेल अधिकारियों ने सदर थाना पुलिस को पत्र लिखा था।

    दर्ज मामले के अनुसार 25 सितंबर को जेल खुलने के बाद वार्डन जोतदीप सिंह खेतीबाड़ी देखने गए तो उस समय उक्त कैदी बोरिंग नंबर दो पर मौजूद था।

    दौरा करने के बाद कैदियों को बुलाकर चेक किया गया लेकिन उनमें से कैदी निंदरपाल शर्मा गायब था। गेट गार्ड से जब उक्त कैदी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि कैदी सुबह जेल में दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद जेल से वापस आ गया था। कैदी बोरिंग नंबर दो पर नहीं पहुंचा।