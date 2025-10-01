Punjab News: नाभा जेल से फरार कैदी की तलाश में बठिंडा पहुंची पुलिस, एक साल पहले अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, पटियाला। नाभा जेल से फरार हुए उम्रकैदी निंदरपाल शर्मा निवासी गांव ढपाली, थाना फूल, जिला बठिंडा की तलाश में पुलिस बठिंडा पहुंची।

पुलिस ने कई जगह छापामारी की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। आरोपित के खिलाफ सुच्चा सिंह जेल अधीक्षक जेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

आरोपित के खिलाफ अपने ही पिता को आग लगाकर कत्ल करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपित ने लव मैरिज की थी और वह बाउंसर था।

आरोपित का पिता लव मैरिज के खिलाफ था जिस वजह से तीन साल पहले झगड़े के बाद आरोपित ने अपने पिता को आग लगा दी थी और मरने से पहले पिता के दिए गए बयान के आधार पर आरोपित निंदरपाल शर्मा और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक साल पहले ही आरोपित निंदरपाल शर्मा को और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।