पटियाला में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

पातड़ां पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 24 अक्टूबर को घर से गायब हो गई थी। जांच में पता चला कि राणा नाम का एक व्यक्ति उसे शादी का लालच देकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

शादी का झांसा देकर लड़की को भगाया, केस दर्ज।