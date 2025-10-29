नाबालिग लड़की के साथ होटल में पहुंचा बुजुर्ग, लड़की को बरगलाने के आरोप लगाकर युवकों ने कर डाली पिटाई

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट के अंतगर्त आते इलाके में बने होटल में एक 58 साल का व्यक्ति नाबालिग लड़की को लेकर पहुंच गया। आईडी प्रूफ न देने पर होटल वाले ने कमरा देेने से इंकार किया तो बाहर निकलते ही इस व्यक्ति को कुछ लोगों ने घेर लिया।

लड़की को बरगलाने के आरोप लगाते हुए इन चार से पांच युवकों ने बजुर्ग की पिटाई कर दी, जिसके बाद बुजुर्ग ने माफी मांग जान छुड़ाई। यही नहीं इस घटना को लेकर थाना अर्बन एस्टेट पुलिस को सूचना दे दी।

थाना अर्बन एस्टेट के जांच अधिकारी वि्रकमजीत सिंह ने कहा कि घटना के बारे में जानकारी जरूर मिली है लेकिन किसी ने लिखित रूप में शिकायत नहीं दी है। जिस वजह से इस मामले में फिलहाल केस दर्ज नहीं किया है।

घटना के अनुसार बहादुरगढ़ कमांडो कांप्लैक्स के सामने तकरीबन बीस होटल बने हुए हैं, जहां पर लोग अक्सर ही बिना आईडी प्रूफ दिए कमरा किराए पर लेते हैं। घटना वाले दिन एक तकरीबन 58 सालका व्यक्ति लड़की के साथ होटल पहुंचा।

अपना पहचान पत्र देने के बाद व्यक्ति ने कमरा किराए पर लिया लेकिन होटल मैनेजर ने लड़की का पहचान पत्र भी मांगा। उक्त व्यक्ति ने पहचान पत्र नहीं दिया तो इन लोगों को होटल का कमरा किराए पर नहीं मिल पाया।

ऐसे में तकरीबन बीस मिनट के बाद उक्त व्यक्ति लड़की को लेकर होटल के बाहर निकला तो चंद कदमों की दूरी पर खडे़ युवक ने इस बुजुर्ग की पिटाई कर दी। बुजुर्ग ने खुद को अनाज मंडी सरहिंद रोड साइड रहने वाला बताते हुए कहा कि वह बिजली निगम का कर्मचारी है।