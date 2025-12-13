Language
    Punjab Weather: ठंड के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक, पंजाब में AQI ‘बहुत खराब’ स्तर पर

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    पंजाब में ठंड के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक जारी है। मंडी गोबिंदगढ़ का एक्यूआई 162 और पटियाला का 170 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ स्तर पर है। मौसम वि ...और पढ़ें

    मंडी गोबिंदगढ़ का एक्यूआई 162 और पटियाला का 170 दर्ज किया गया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआई 162 और पटियाला में 170 रहा। अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। 

    अधिकतम आर्द्रता 95 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 65 फीसदी रही। सूर्योदय 07.11 बजे और सूर्यास्त 17.24 बजे होगा।

