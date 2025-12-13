Punjab Weather: ठंड के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक, पंजाब में AQI ‘बहुत खराब’ स्तर पर

जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआई 162 और पटियाला में 170 रहा। अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

अधिकतम आर्द्रता 95 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 65 फीसदी रही। सूर्योदय 07.11 बजे और सूर्यास्त 17.24 बजे होगा।