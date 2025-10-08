पटियाला में शादी का झांसा देकर 6 वर्ष तक युवती के साथ दुष्कर्म, बाद में किया इनकार; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सूत्र, समाना (पटियाला)। सदर पुलिस ने शादी का झांसा देकर लगातार छह वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले में गुरदीप सिंह निवासी गांव बरे, थाना बोहा, जिला मानसा के खिलाफ केस दर्ज किया है।

थाना सदर के तहत एक गांव की 25 वर्षीया महिला ने पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि वह सुनाम में सेलून का काम करती है। जहां पर वर्ष 2018 में वह गुरदीप सिंह से मिली। उसके बाद गुरदीप सिंह उसे शादी का झांसा देने लगा और वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2024 तक वह उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। बाद में गुरदीप सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत की जांच करते हुए गुरदीप सिंह खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।