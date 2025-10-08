Language
    पटियाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीले पदार्थ और अवैध शराब के साथ पांच गिरफ्तार

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    पटियाला जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थ और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अर्बन एस्टेट पुलिस ने एक किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा जबकि समाना पुलिस ने भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब बरामद की। लाहौरी गेट और सनौर पुलिस ने भी अवैध शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    अफीम व शराब तस्करी करने वाले पांच गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पटियाला। जिले के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने अफीम व अवैध तरीके से शराब बेचने और तस्करी करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

    अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने राम बोहरन निवासी गांव गुणचंपा निवासी तिल्लर जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश को बाजवा कॉलोनी के नजदीक गिरफ्तार किया है।

    एसआई दविंदर सिंह के अनुसार आरोपित को एक किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया गयाौ। सिटी समाना पुलिस ने कुलवीर सिंह निवासी गांव गदाईयां, नाभा को कार में हरियाणा मार्का शराब की 180 बोतलें लेकर जाते समय काबू किया है।

    लाहौरी गेट थाना पुलिस ने मोहन निवासी भीम नगर सफाबादी गेट को पंजाब मार्का शराब की दस बोतलों सहित और सनौर थाना पुलिस ने संजीत निवासी डकौत कॉलोनी सनौर व शीशू निवासी गांव जैनगर जुल्का थाना को गिरफ्तार किया है। आरोपित से तलाशी के दौरान हरियाणा मार्का शराब की 36 बोतलें बरामद की गई है।

