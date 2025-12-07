पटियाला: गैस एजेंसी में बड़ा धमाका, कई लोग बुरी तरह झुलसे; एक KM दूर तक गिरे सिलेंडर के टुकड़े

जागरण संवाददाता, पटियाला। नाभा से तीन किलोमीटर दूर शमशेर गैस एजेंसी में बड़ा हादसा हो गया। गैस एजेंसी में शाम साढ़े छह बजे बड़ा धमाका हो गया। वहां सात से आठ कर्मचारी काम करते थे।

धमाके में पांच से सात लोग बुरी तरह झुलस गए। धमाका बहुत जोरदार था, सिलेंडर के टुकड़े एक किलोमीटर दूर तक गिरे। पास के घर के परिवार वाले भी बाहर आ गए।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। नाभा से गंभीर घायल हुए जज सिंह और दिलीप कुमार को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में रेफर किया गया है।