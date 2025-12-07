Language
    पटियाला: गैस एजेंसी में बड़ा धमाका, कई लोग बुरी तरह झुलसे; एक KM दूर तक गिरे सिलेंडर के टुकड़े

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    पटियाला के नाभा में शमशेर गैस एजेंसी में शाम को एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके में एजेंसी के कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि सिलेंडर के ट ...और पढ़ें

    पटियाला: गैस एजेंसी में बड़ा धमाका। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटियाला। नाभा से तीन किलोमीटर दूर शमशेर गैस एजेंसी में बड़ा हादसा हो गया। गैस एजेंसी में शाम साढ़े छह बजे बड़ा धमाका हो गया। वहां सात से आठ कर्मचारी काम करते थे।

    धमाके में पांच से सात लोग बुरी तरह झुलस गए। धमाका बहुत जोरदार था, सिलेंडर के टुकड़े एक किलोमीटर दूर तक गिरे। पास के घर के परिवार वाले भी बाहर आ गए।

    फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। नाभा से गंभीर घायल हुए जज सिंह और दिलीप कुमार को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में रेफर किया गया है। 

