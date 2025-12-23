पटियाला में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, सदमे में मां ने भी तोड़ा दम
पंजाब के पटियाला में करंट लगने से पावरकॉम के एक लाइनमैन की मौत हो गई। घटना के बाद सदमे में आई उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना भादसों इलाके में आते गांव बाबरपुर में ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन संजीव कुमार 32 साल नामक एक बिजली कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। जैसे ही बिजली के करंट लगने से बेटे की मौत की खबर सुनी तो उसकी मां शिमला रानी ने भी शोक में व्याकुल होकर दम तोड़ दिया।
इस मामले में, मृतक कर्मचारी के पिता दर्शन चंद पुत्र मदन लाल के बयान के आधार पर संबंधित जेई (जूनियर इंजीनियर) हरप्रीत सिंह के खिलाफ भादसों थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरप्रीत सिंह पर आरोप है कि उसने बिजली चालू रहते हुए ट्रांसफार्मर में खराबी ठीक करने के लिए लाइनमैन को बिना परमिट के ऊपर जाने दिया।
अचानक सप्लाई आने पर लगा करंट
दर्ज मामले के अनुसार संजीव कुमार बाबरपुर गांव में 22 दिसंबर को ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने गए थे। संजीव कुमार को दोपहर सवा बारह बजे उस समय करंट लग गया, जब वह ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए पोल के उपर चढ़ा हुआ था।इस दौरान अचानक बिजली की सप्लाई आन कर दी, जिस वजह से उसे करंट लगा था।
संजीव कुमार के पिता दर्शन चंद को दोपहर एक बजे फोन आया था कि उनके बेटे को अचानक बिजली का झटका लगा। जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां शिमला रानी ने उसी समय दम तोड़ दिया।
दर्शन चंद ने आरोप लगाया कि जेई हरप्रीत सिंह ने बिना परमिट प्राप्त किए उनके बेटे को मुरम्मत के लिए पोल पर चढ़ा दिया और इस दौरान अचानक बिजली आने के कारण बेटे को करंट लगा। फिलहाल इस केस में आरोपित जेई की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।