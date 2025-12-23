पटियाला में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, सदमे में मां ने भी तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना भादसों इलाके में आते गांव बाबरपुर में ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन संजीव कुमार 32 साल नामक एक बिजली कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। जैसे ही बिजली के करंट लगने से बेटे की मौत की खबर सुनी तो उसकी मां शिमला रानी ने भी शोक में व्याकुल होकर दम तोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में, मृतक कर्मचारी के पिता दर्शन चंद पुत्र मदन लाल के बयान के आधार पर संबंधित जेई (जूनियर इंजीनियर) हरप्रीत सिंह के खिलाफ भादसों थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरप्रीत सिंह पर आरोप है कि उसने बिजली चालू रहते हुए ट्रांसफार्मर में खराबी ठीक करने के लिए लाइनमैन को बिना परमिट के ऊपर जाने दिया।

अचानक सप्लाई आने पर लगा करंट दर्ज मामले के अनुसार संजीव कुमार बाबरपुर गांव में 22 दिसंबर को ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने गए थे। संजीव कुमार को दोपहर सवा बारह बजे उस समय करंट लग गया, जब वह ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए पोल के उपर चढ़ा हुआ था।इस दौरान अचानक बिजली की सप्लाई आन कर दी, जिस वजह से उसे करंट लगा था।

संजीव कुमार के पिता दर्शन चंद को दोपहर एक बजे फोन आया था कि उनके बेटे को अचानक बिजली का झटका लगा। जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां शिमला रानी ने उसी समय दम तोड़ दिया।