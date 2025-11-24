पटियाला में दिल दहला देने वाली घटना, पिता के दोस्त सहित दो लोगों ने किशोरी से होटल में किया दुष्कर्म

जागरण टीम, पटियाला/नाभा। पुलिस थाना सदर नाभा इलाके में 17 वर्षीय लड़की से उसके पिता के दोस्त सहित दो लोगों ने दुष्कर्म कर दिया। यह मामला 20 नवंबर की शाम का है। इसके बारे में पता चलते ही 23 नवंबर को पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पीड़ित लड़की के बयानों पर यह मामला परवीन निवासी शारदा कालोनी नाभा व प्रिंस निवासी होटल नाभा निवास पर दर्ज हुआ है लेकिन अभी आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। 24 नवंबर को लड़की का मेडिकल करवाने के लिए सब इंस्पेक्टर गुरप्रीत कौर नाभा सिविल अस्पताल पहुंची, जहां से मेडिकल के लिए पटियाला राजिंदरा अस्पताल भेजा गया।

पीड़िता के अनुसार 20 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे वह विकास कालोनी में साइकलिंग कर रही थी। इस दौरान उसके पिता का दोस्त परवीन उसके पास आया और बहाने से कहा कि घर चलो। वह परवीन को पहचानती थी, जिस वजह से भरोसा करते हुए साथ चली गई लेकिन आरोपित उसे घर ले जाने के बजाय अपने दोस्त अमन के घर ले गया। वहां पर कुछ देर रुकने के बाद कहा कि होटल में खाने-पीने के बाद घर चलते हैं।

आरोपित उसे होटल निभा निवास ले गया। यह होटल पूर्व कैबिनट मंत्री का बताया जा रहा है। होटल में अमन ने लड़की व आरोपित परवीन को छोड़ा। इसके बाद वह चला गया। होटल में आरोपित परवीन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए उसे अपने दोस्त प्रिंस के पास छोड़ दिया। इसके बाद प्रिंस ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।