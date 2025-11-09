पटियाला में वीजा के पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति को वीजा के पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर मारपीट कर दी। घायल रविंदर सिंह निवासी बचितर नगर भूपिंदरा रोड की शिकायत पर पुलिस ने जोगिंदरपाल मदान निवासी जवाहर नगर, पानीपत, आशिद अली परकाश नगर, पानीपत (हरियाणा), शुक्ला व एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपित बनाया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।

रविंदर के अनुसार आरोपितों का सालासर ओवरसीज पानीपत हरियाणा में इमिग्रेशन का काम है। रविंदर ने अपने अपने दोस्तों का वीजा लगाने के लिए आरोपितों के साथ 18 लाख रुपये प्रति व्यक्ति बात की थी, जिसके बाद रविंदर सिंह ने अपने हिस्से के 19 लाख 46500 रुपये आरोपितों को दे दिए।