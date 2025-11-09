Language
    पटियाला में वीजा के पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:20 PM (IST)

    पटियाला में वीजा के पैसे लौटाने के बहाने एक व्यक्ति को बुलाकर मारपीट की गई। रविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने वीजा लगवाने के नाम पर उनसे पैसे लिए थे, लेकिन वीजा नहीं लगवाया। जब रविंदर ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उन्हें बारादरी चौक बुलाकर मारपीट की और धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    वीजा के पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर मारपीट की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति को वीजा के पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर मारपीट कर दी। घायल रविंदर सिंह निवासी बचितर नगर भूपिंदरा रोड की शिकायत पर पुलिस ने जोगिंदरपाल मदान निवासी जवाहर नगर, पानीपत, आशिद अली परकाश नगर, पानीपत (हरियाणा), शुक्ला व एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपित बनाया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।

    रविंदर के अनुसार आरोपितों का सालासर ओवरसीज पानीपत हरियाणा में इमिग्रेशन का काम है। रविंदर ने अपने अपने दोस्तों का वीजा लगाने के लिए आरोपितों के साथ 18 लाख रुपये प्रति व्यक्ति बात की थी, जिसके बाद रविंदर सिंह ने अपने हिस्से के 19 लाख 46500 रुपये आरोपितों को दे दिए।

    पैसे लेने के बाद भी आरोपितों ने वीजा नहीं लगाया, ऐसे में वह पैसे वापस मांगने लगा था। आरोपितों ने 10 जून को पैसे लौटाने के बहाने उसे बारादरी चौक बुलाया, जहां पर दो अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि जोगिंदरपाल दोबारा पैसे वापस मांगने पर अंजाम से इससे भी बुरा होगा। इस वजह से उसने पुलिस को शिकायत कर दी, जिसकी जांच करने बाद सात नवंबर को एफआइआर दर्ज कर ली।