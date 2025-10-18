Haryana Accident: अंबाला में जलवेरा रोड के पास भीषण सड़क हादसा, 7-8 लोग घायल

एएनआई, अंबाला। हरियाणा के अंबाला में जलवेरा रोड के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन की एसएचओ सुनीता ढाका ने बताया कि कार चालक धर्मेंद्र, जो पंजाब का रहने वाला है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद चालक सहित सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।