Haryana Accident: अंबाला में जलवेरा रोड के पास भीषण सड़क हादसा, 7-8 लोग घायल
हरियाणा के अंबाला में जलवेरा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए। नशे में गाड़ी चला रहे पंजाब के रहने वाले धर्मेंद्र नामक एक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
एएनआई, अंबाला। हरियाणा के अंबाला में जलवेरा रोड के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन की एसएचओ सुनीता ढाका ने बताया कि कार चालक धर्मेंद्र, जो पंजाब का रहने वाला है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद चालक सहित सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि इस घटना के अलावा कई छोटी-मोटी टक्करें भी हुईं, लेकिन उनमें कोई गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। एसएचओ सुनीता ढाका ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।