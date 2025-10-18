Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Haryana Accident: अंबाला में जलवेरा रोड के पास भीषण सड़क हादसा, 7-8 लोग घायल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:24 AM (IST)

    हरियाणा के अंबाला में जलवेरा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए। नशे में गाड़ी चला रहे पंजाब के रहने वाले धर्मेंद्र नामक एक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अंबाला में देर रात भीषण सड़क हादसे में 6-7 लोग घायल।

    एएनआई, अंबाला। हरियाणा के अंबाला में जलवेरा रोड के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन की एसएचओ सुनीता ढाका ने बताया कि कार चालक धर्मेंद्र, जो पंजाब का रहने वाला है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद चालक सहित सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि इस घटना के अलावा कई छोटी-मोटी टक्करें भी हुईं, लेकिन उनमें कोई गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। एसएचओ सुनीता ढाका ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है।

     

     