    शादी से पहले दूल्हे ने बरातियों के साथ डाला वोट, जमकर किया भांगड़ा; जिला परिषद चुनाव में गजब का नजारा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति का मतदान हो रहा है। पटियाला के घनौर में, एक दूल्हे ने शादी से पहले बरातियों के साथ वोट डाला और फिर शादी के लिए रवा ...और पढ़ें

    शादी से पहले दूल्हे ने बरातियों के साथ डाला वोट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति का मतदान हो रहा है। सुबह आठ बजे से मतदान जारी है। इस बीच पटियाला में गजब का नजारा देखने को मिला। घनौर के गांव महिदूदां में शादी से पहले दूल्हे ने बरातियों के साथ वोट डाला। इसके बाद शादी के लिए रवाना हुए। इस दौरान जमकर भांगड़ा भी किया। दूल्हे का नाम हरदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह है। 

    घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे ने बरात के साथ डाला वोट

    वहीं, जिला परिषद तथा ब्लॉक समिति चुनाव में विधानसभा हलका दसूहा के बूथ नंबर 31 सरकारी एलिमेंट्री स्कूल गांव पंडोरी अराइयां में उस समय माहौल बहुत खुशगवार बन गया, जब गांव निवासी सुखराज सिंह पुत्र जसविंदर सिंह ने अपने विवाह के दिन पहले अपने परिवार तथा पूरी बारात के साथ वोट डाली।

    इस अवसर पर प्रीजाइडिंग अफसर इंदर सुखदीप सिंह ओढ़रा, एपीआरओ गोवर्धन लाल तथा समूह पोलिंग पार्टी ने उनकी अपनी वोट डालने की जिम्मेदारी को समझने की सराहना की।

    बता दें कि पंजाब में जिला परिषद की 347 व ब्लॉक समिति (बीडीसी) की 2838 सीटों के लिए रविवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। वोटिंग बैलेट पेपर से हुई। शनिवार देर शाम तक पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गई थीं।

    राज्य चुनाव आयोग राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदान के लिए करीब 90 हजार कर्मी तैनात किए गए थे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीनियर आईएएस व पीसीएस अधिकारियों को आब्जर्वर बनाया गया था। पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरनतारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला व मोगा में आईपीएस अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किए थे।